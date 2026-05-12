В Херсоне в результате обстрелов ранены трое мирных жителей, - прокуратура
Российские войска днём 12 мая продолжили обстрелы населённых пунктов Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.
По состоянию на 17:30 зафиксировано ранение трех жителей Херсона. Оккупанты применяли ствольную и реактивную артиллерию, минометы и дроны.
Обстрелы не утихают: есть раненые и разрушения
По данным следствия, атаки продолжались в течение всего дня. Ночью российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего пострадал мужчина.
Позже еще двое людей — мужчина и женщина — получили ранения в результате ударов беспилотников по городу.
"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии ранения получили три человека", — сообщили в прокуратуре.
В результате обстрелов повреждены жилые дома, учебный корпус университета и автомобили.
Город под угрозой минирования
Параллельно с обстрелами растет опасность из-за дистанционного минирования. Глава городской военной администрации Ярослав Шанько предупредил о новых случаях.
Мины типа "Пряник" обнаружили сразу в трех районах города — на улице 49-й Херсонской гвардейской дивизии, в Островском районе и на Шовкуненко.
Чиновник призвал жителей ограничить передвижение в этих местах, ведь зона минирования может быть значительно шире.
По фактам обстрелов правоохранители открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях.
Ранее мы писали, что 11 мая, около 10:40, в результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадал ребенок.
