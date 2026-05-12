Сутки на Донетчине: 3 погибших, 6 раненых, оккупанты 15 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские захватчики обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье 1 человек погиб и 4 получили ранения.

Краматорский район

В Николаевке погибли 2 человека, повреждены технические помещения. В Славянске поврежден частный дом и автомобиль. В Дружковке ранены 2 человека.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.









