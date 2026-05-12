Новости Завербованные агенты ФСБ
СБУ разоблачила агента РФ, корректировавшую удары по Славянску через сына-боевика

В Кропивницком предотвратили убийство должностного лица госучреждения

Контрразведка СБУ разоблачила женщину, собиравшую данные о ВСУ и передававшую их российским спецслужбам по нескольким каналам агентурной связи. Она координировала ракетно-бомбовые и дронные атаки россиян на Славянск и прилегающие территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Как установило расследование, корректировщицей оказалась завербованная врагом местная безработная. Чтобы привлечь женщину к сотрудничеству, российские спецслужбисты задействовали ее сына - участника вооруженных группировок Южного военного округа страны-агрессора, который воюет на восточном фронте", - говорится в сообщении.

Полученные координаты враг планировал использовать для нанесения ударов дронами-камикадзе, управляемыми авиабомбами и ракетным вооружением.

Передача данных через сеть информаторов и телеграм-каналы

Для сбора информации фигурантка под видом бытовых разговоров выпытывала у знакомых данные о перемещении и расположении украинских подразделений в Донецкой области. Впоследствии она установила дополнительный канал связи через бывшую жительницу Славянска, которая сейчас находится в РФ и администрирует пророссийский Telegram-канал.

Через этот канал агент передавала голосовые сообщения с информацией о позициях и маршрутах движения Сил обороны на Краматорском направлении.

СБУ задокументировала ее деятельность, после чего провела задержание и изъяла телефон, использовавшийся для сбора и передачи разведданных.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается для установления всех участников агентурной сети РФ.

Сами завербовали под видом кацапов дуру, сами "раскрыли". Медальки заработали ...
12.05.2026 11:12 Ответить
Пятый год этим занимаются, как и их братаны из их главного офиса в ФСБ, те так московитов вербуют-раскрывают. Как было СБУ филиалом ФСБ, так за треть века и осталось, методы те-же гебистские
12.05.2026 11:15 Ответить
 
 