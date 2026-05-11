Координировал удары РФ по Одессе: СБУ задержала российского агента. ФОТО

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий в Одессе Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента, который корректировал воздушные удары РФ по областному центру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Одной из задач злоумышленника был поиск координат местной ПВО.

"По материалам дела, корректировщиком оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники, которого российские спецслужбисты завербовали через TikTok. В поле зрения рашистов он попал из-за собственных прокремлевских взглядов, о которых писал в соцсетях", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины установила, что российские спецслужбы для вербовки мужчины использовали фейковый аккаунт, который выдавал себя за иностранную журналистку.

После получения инструкций от куратора фигурант начал собирать разведывательную информацию о позициях подразделений противовоздушной обороны, защищающих Одессу. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и мобильных огневых группах.

Для этого он передвигался на мопеде, объезжая местность, и фиксировал координаты потенциальных "целей" с помощью цифровых карт. Собранные данные хранил в телефоне и передавал российскому куратору через анонимные чаты в мессенджере.

Следствием также задокументирована его непосредственная координация с представителем спецслужб РФ в формате текстовых и голосовых сообщений.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

