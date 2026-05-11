Координировал удары РФ по Одессе: СБУ задержала российского агента. ФОТО

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий в Одессе Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента, который корректировал воздушные удары РФ по областному центру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Одной из задач злоумышленника был поиск координат местной ПВО.

"По материалам дела, корректировщиком оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники, которого российские спецслужбисты завербовали через TikTok. В поле зрения рашистов он попал из-за собственных прокремлевских взглядов, о которых писал в соцсетях", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины установила, что российские спецслужбы для вербовки мужчины использовали фейковый аккаунт, который выдавал себя за иностранную журналистку.

После получения инструкций от куратора фигурант начал собирать разведывательную информацию о позициях подразделений противовоздушной обороны, защищающих Одессу. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и мобильных огневых группах.

Для этого он передвигался на мопеде, объезжая местность, и фиксировал координаты потенциальных "целей" с помощью цифровых карт. Собранные данные хранил в телефоне и передавал российскому куратору через анонимные чаты в мессенджере.

Следствием также задокументирована его непосредственная координация с представителем спецслужб РФ в формате текстовых и голосовых сообщений.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Задержание злоумышленника

СБУ разоблачила агента РФ, который собирал данные о ПВО в Одессе
Поки існує секта упцмп, опзж , вихідці з ПР та поки влада не почистить у своїх рядах цю всю нечесть , доти буде така бідося. У влади є статитстика і можна вираховувати. Завжди на Львівщині голосували за патріотичні сили, однак були виборчі дільниці де народ голосував за комуністів, пізніше за ПР, а ще пізніше за ОПЗЖ. Після аналізу виявили, що в одному мікрорайоні даної дільниці м.Львова, ще за часів СССР видавали квартири високим чинам комунякам, кгбістам і ментам і таких подібних , тому їхні діти, внуки не міняли погляди і так голосували, на іншій дільниці в с.Сянки в Капатах за часів СССР, заселили людей із східних областей та росії, плюс відкрили секту УПЦМП , так практично все село голосувало за антиукраїнські сили. Ось серед тої наволочі і є агенти росії.
11.05.2026 10:39 Ответить
На палю гниду привязать и слить координаты кацапам для ракетного или дронового удару
11.05.2026 10:41 Ответить
Краще верхом на фламiнго запустити на цапабад, най трохи в Мюнхгаузени побавить сi.
11.05.2026 11:16 Ответить
ВБИТИ МРИЗИНУ при попытке к бегству
11.05.2026 10:57 Ответить
довічну бронь йому.
11.05.2026 10:59 Ответить
Йе, на тому свiтi у пеклi.
11.05.2026 11:12 Ответить
Нічого, скоро в цій справі.на допомогу росіюшці прийдуть мігранти з дружніх для параші країн.
11.05.2026 11:41 Ответить
 
 