Поджег два внедорожника ВСУ: в Харькове задержан агент РФ, - СБУ

Еще одного вражеского поджигателя задержали военная контрразведка и следователи Службы безопасности в Харькове. По заказу российских спецслужб злоумышленник сжег два внедорожника ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оба автомобиля проходили техобслуживание в областном центре после выполнения боевых задач на передовой.

"Выполнением заказных поджогов занимался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

Как действовала схема

Фигурант согласился на так называемые "быстрые подработки" от российской стороны и получил задание отслеживать и уничтожать служебные автомобили ВСУ в Харькове.

Сначала он установил место парковки служебного пикапа украинских военных и согласовал его поджог с куратором из РФ. Впоследствии в ночное время он поджог автомобиль, использовав заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь.

О выполнении задания мужчина отчитался, сняв процесс возгорания на мобильный телефон.

Дальнейшие действия и задержание

По аналогичной схеме подозреваемый, как утверждается, уничтожил еще один внедорожник Сил обороны Украины и планировал продолжить поджоги.

Военная контрразведка СБУ разоблачила его "по горячим следам" и задержала по месту жительства. Во время обыска изъят смартфон с фотографиями потенциальных целей и перепиской с российскими кураторами.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в:

ч. 1 ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности ВСУ в особый период;

ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

