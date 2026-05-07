Поджег два внедорожника ВСУ: в Харькове задержан агент РФ, - СБУ
Еще одного вражеского поджигателя задержали военная контрразведка и следователи Службы безопасности в Харькове. По заказу российских спецслужб злоумышленник сжег два внедорожника ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что оба автомобиля проходили техобслуживание в областном центре после выполнения боевых задач на передовой.
"Выполнением заказных поджогов занимался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.
Как действовала схема
Фигурант согласился на так называемые "быстрые подработки" от российской стороны и получил задание отслеживать и уничтожать служебные автомобили ВСУ в Харькове.
Сначала он установил место парковки служебного пикапа украинских военных и согласовал его поджог с куратором из РФ. Впоследствии в ночное время он поджог автомобиль, использовав заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь.
О выполнении задания мужчина отчитался, сняв процесс возгорания на мобильный телефон.
Дальнейшие действия и задержание
По аналогичной схеме подозреваемый, как утверждается, уничтожил еще один внедорожник Сил обороны Украины и планировал продолжить поджоги.
Военная контрразведка СБУ разоблачила его "по горячим следам" и задержала по месту жительства. Во время обыска изъят смартфон с фотографиями потенциальных целей и перепиской с российскими кураторами.
Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в:
- ч. 1 ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности ВСУ в особый период;
- ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Повісити цю наволоч, навпроти його будинку….