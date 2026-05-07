Поджег два внедорожника ВСУ: в Харькове задержан агент РФ, - СБУ

В Харькове разоблачили вражеского агента: поджигал автомобили украинских военных

Еще одного вражеского поджигателя задержали военная контрразведка и следователи Службы безопасности в Харькове. По заказу российских спецслужб злоумышленник сжег два внедорожника ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оба автомобиля проходили техобслуживание в областном центре после выполнения боевых задач на передовой.

"Выполнением заказных поджогов занимался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

Как действовала схема

Фигурант согласился на так называемые "быстрые подработки" от российской стороны и получил задание отслеживать и уничтожать служебные автомобили ВСУ в Харькове.

Сначала он установил место парковки служебного пикапа украинских военных и согласовал его поджог с куратором из РФ. Впоследствии в ночное время он поджог автомобиль, использовав заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь.

О выполнении задания мужчина отчитался, сняв процесс возгорания на мобильный телефон.

Дальнейшие действия и задержание

По аналогичной схеме подозреваемый, как утверждается, уничтожил еще один внедорожник Сил обороны Украины и планировал продолжить поджоги.

Военная контрразведка СБУ разоблачила его "по горячим следам" и задержала по месту жительства. Во время обыска изъят смартфон с фотографиями потенциальных целей и перепиской с российскими кураторами.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в:

  • ч. 1 ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности ВСУ в особый период;
  • ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

*****, а чому ні одного підпалу на болотах? Договорняк...
07.05.2026 10:27 Ответить
Ти ж відмовляєшся проходити диверсійну підготовку, кого закидувати?
07.05.2026 10:51 Ответить
Немічний черговий «інвалід-пенсіонер», з числа непокараних ждунів-коригувальників, гадить Україні, на 5 році московської війни!!
Повісити цю наволоч, навпроти його будинку….
07.05.2026 10:29 Ответить
на вісім рочків буде заброньований.
07.05.2026 10:42 Ответить
Заробив і легко. Придурок.
07.05.2026 10:50 Ответить
В Америці тюрму називають "страховкою від безробіття" - сидиш, ні за що не платиш, годують, тренують, розважають. Праця за бажанням. У нас інакше. Тепер це "бронь" - сидиш, ні за що не платиш, годують, дають дивитися телевізор, на роботу виводять але виконання норм не вимагають.
07.05.2026 11:19 Ответить
Я розумію намагання СБУ надати знАчимості своїй роботі, але називати "агентом" кожного палія - це трошки перебір. Краще було б відрізняти "агентів" від довбойобів.
07.05.2026 13:33 Ответить
Я дивився на телеграмах відео, на якому працівники СБУ затримували злочинців в лавах ТЦК в Дніпрі. Прикро, але там у спілкуванні працівників СБУ чомусь не пролунало жодного українського слова. "Стоять, работаєт СБУ і тому подібне..". То це служба безпеки України чи служба безпеки "какой разніци" на каком язікє гаваріть і какоє названіє уліци?
07.05.2026 14:12 Ответить
 
 