Підпалив два позашляховики ЗСУ: у Харкові затримано агента РФ, - СБУ

Ще одного ворожого підпалювача затримали Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки у Харкові. На замовлення російських спецслужб зловмисник спалив два позашляховики ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій.

"Виконанням замовних підпалів займався місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Як діяла схема

Фігурант погодився на так звані "швидкі підробітки" від російської сторони та отримав завдання відстежувати і знищувати службові автомобілі ЗСУ у Харкові.

Спочатку він встановив місце паркування службового пікапа українських військових і погодив його підпал із куратором з РФ. Згодом у нічний час він підпалив автомобіль, використавши заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.

Про виконання завдання чоловік відзвітував, знявши процес займання на мобільний телефон.

Подальші дії та затримання

За аналогічною схемою підозрюваний, як стверджується, знищив ще один позашляховик Сил оборони України та планував продовжити підпали.

Військова контррозвідка СБУ викрила його "по гарячих слідах" і затримала за місцем проживання. Під час обшуку вилучено смартфон із фото потенційних цілей та перепискою з російськими кураторами.

Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за:

  • ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;
  • ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна.

Автор: 

*****, а чому ні одного підпалу на болотах? Договорняк...
07.05.2026 10:27 Відповісти
Ти ж відмовляєшся проходити диверсійну підготовку, кого закидувати?
07.05.2026 10:51 Відповісти
Немічний черговий «інвалід-пенсіонер», з числа непокараних ждунів-коригувальників, гадить Україні, на 5 році московської війни!!
Повісити цю наволоч, навпроти його будинку….
07.05.2026 10:29 Відповісти
на вісім рочків буде заброньований.
07.05.2026 10:42 Відповісти
Заробив і легко. Придурок.
07.05.2026 10:50 Відповісти
В Америці тюрму називають "страховкою від безробіття" - сидиш, ні за що не платиш, годують, тренують, розважають. Праця за бажанням. У нас інакше. Тепер це "бронь" - сидиш, ні за що не платиш, годують, дають дивитися телевізор, на роботу виводять але виконання норм не вимагають.
07.05.2026 11:19 Відповісти
Я розумію намагання СБУ надати знАчимості своїй роботі, але називати "агентом" кожного палія - це трошки перебір. Краще було б відрізняти "агентів" від довбойобів.
07.05.2026 13:33 Відповісти
Я дивився на телеграмах відео, на якому працівники СБУ затримували злочинців в лавах ТЦК в Дніпрі. Прикро, але там у спілкуванні працівників СБУ чомусь не пролунало жодного українського слова. "Стоять, работаєт СБУ і тому подібне..". То це служба безпеки України чи служба безпеки "какой разніци" на каком язікє гаваріть і какоє названіє уліци?
07.05.2026 14:12 Відповісти
 
 