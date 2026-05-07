Підпалив два позашляховики ЗСУ: у Харкові затримано агента РФ, - СБУ

Ще одного ворожого підпалювача затримали Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки у Харкові. На замовлення російських спецслужб зловмисник спалив два позашляховики ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій.

"Виконанням замовних підпалів займався місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Як діяла схема

Фігурант погодився на так звані "швидкі підробітки" від російської сторони та отримав завдання відстежувати і знищувати службові автомобілі ЗСУ у Харкові.

Спочатку він встановив місце паркування службового пікапа українських військових і погодив його підпал із куратором з РФ. Згодом у нічний час він підпалив автомобіль, використавши заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.

Про виконання завдання чоловік відзвітував, знявши процес займання на мобільний телефон.

Подальші дії та затримання

За аналогічною схемою підозрюваний, як стверджується, знищив ще один позашляховик Сил оборони України та планував продовжити підпали.

Військова контррозвідка СБУ викрила його "по гарячих слідах" і затримала за місцем проживання. Під час обшуку вилучено смартфон із фото потенційних цілей та перепискою з російськими кураторами.

Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за:

ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна.

