Коригував удари РФ по Одесі: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Під час проведення контрдиверсійних заходів в Одесі Служба безпеки викрила ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки РФ по обласному центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Одним з завдань зловмисника був пошук координат місцевої ППО.

"За матеріалами справи, коригувальником виявився місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через ТікТок. До уваги рашистів він потрапив через власні прокремлівські погляди, про які писав у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби для вербування чоловіка використали фейковий акаунт, який видавав себе за іноземну журналістку.

Після отримання інструкцій від куратора фігурант почав збирати розвідувальну інформацію про позиції підрозділів протиповітряної оборони, що захищають Одесу. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи.

Для цього він пересувався на мопеді, об’їжджаючи місцевість, і фіксував координати потенційних "цілей" за допомогою цифрових карт. Зібрані дані зберігав у телефоні та передавав російському куратору через анонімні чати в месенджері.

Слідством також задокументовано його безпосередню координацію з представником спецслужб РФ у форматі текстових і голосових повідомлень.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Йому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

