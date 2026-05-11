Коригував удари РФ по Одесі: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Під час проведення контрдиверсійних заходів  в Одесі Служба безпеки викрила ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки РФ по обласному центру.

Одним з завдань зловмисника був пошук координат місцевої ППО.

"За матеріалами справи, коригувальником виявився місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через ТікТок. До уваги рашистів він потрапив через власні прокремлівські погляди, про які писав у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби для вербування чоловіка використали фейковий акаунт, який видавав себе за іноземну журналістку.

Після отримання інструкцій від куратора фігурант почав збирати розвідувальну інформацію про позиції підрозділів протиповітряної оборони, що захищають Одесу. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи.

Для цього він пересувався на мопеді, об’їжджаючи місцевість, і фіксував координати потенційних "цілей" за допомогою цифрових карт. Зібрані дані зберігав у телефоні та передавав російському куратору через анонімні чати в месенджері.

Слідством також задокументовано його безпосередню координацію з представником спецслужб РФ у форматі текстових і голосових повідомлень.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Агенту повідомлено про підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув'язнення

Йому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Затримання зловмисника

СБУ викрила агента РФ, який збирав дані про ППО в Одесі
Поки існує секта упцмп, опзж , вихідці з ПР та поки влада не почистить у своїх рядах цю всю нечесть , доти буде така бідося. У влади є статитстика і можна вираховувати. Завжди на Львівщині голосували за патріотичні сили, однак були виборчі дільниці де народ голосував за комуністів, пізніше за ПР, а ще пізніше за ОПЗЖ. Після аналізу виявили, що в одному мікрорайоні даної дільниці м.Львова, ще за часів СССР видавали квартири високим чинам комунякам, кгбістам і ментам і таких подібних , тому їхні діти, внуки не міняли погляди і так голосували, на іншій дільниці в с.Сянки в Капатах за часів СССР, заселили людей із східних областей та росії, плюс відкрили секту УПЦМП , так практично все село голосувало за антиукраїнські сили. Ось серед тої наволочі і є агенти росії.
11.05.2026 10:39 Відповісти
На палю гниду привязать и слить координаты кацапам для ракетного или дронового удару
11.05.2026 10:41 Відповісти
Краще верхом на фламiнго запустити на цапабад, най трохи в Мюнхгаузени побавить сi.
11.05.2026 11:16 Відповісти
ВБИТИ МРИЗИНУ при попытке к бегству
11.05.2026 10:57 Відповісти
довічну бронь йому.
11.05.2026 10:59 Відповісти
Йе, на тому свiтi у пеклi.
11.05.2026 11:12 Відповісти
Нічого, скоро в цій справі.на допомогу росіюшці прийдуть мігранти з дружніх для параші країн.
11.05.2026 11:41 Відповісти
 
 