У Житомирі затримали агентку РФ, яка готувала теракт під виглядом кур’єра, - СБУ

СБУ та Нацполіція зірвали спробу теракту проти підрозділу ЗСУ в Житомирі, затримавши завербовану росіянами жінку з вибухівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантка мала під виглядом кур’єра доставити у приміщення поштове відправлення, в середині якого знаходилась саморобна бомба.

Після передачі "посилки" російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, виконавицею виявилася наркозалежна мешканка Ізмаїла Одеської області, яку російські спецслужби завербували через Telegram-канали, де вона шукала способи швидкого заробітку.

Підготовка вибуху в орендованій квартирі

Після вербування жінку направили до Житомира, де вона орендувала квартиру та за інструкціями російських кураторів почала виготовляти саморобний вибуховий пристрій.

Слідство встановило, що вибухівку мали додатково спорядити металевими гайками та болтами для збільшення ураження, а також мобільним телефоном для дистанційної активації.

Фігурантка також проводила дорозвідку поблизу потенційної цілі, погоджувала з кураторами місце й час теракту, а паралельно збирала фото- та відеоматеріали щодо інших військових об’єктів Житомира для можливих майбутніх атак.

Під час обшуку в орендованому помешканні правоохоронці вилучили:

готовий саморобний вибуховий пристрій;

хімічні компоненти для виготовлення вибухівки;

форму кур’єра;

смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Підозра у державній зраді

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

