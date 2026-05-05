В Житомире задержали агента РФ, которая готовила теракт под видом курьера, - СБУ
СБУ и Нацполиция сорвали попытку теракта против подразделения ВСУ в Житомире, задержав завербованную россиянами женщину с взрывчаткой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Как установило расследование, фигурантка должна была под видом курьера доставить в помещение почтовое отправление, внутри которого находилась самодельная бомба.
После передачи "посылки" российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать ее", - говорится в сообщении.
По данным следствия, исполнителем оказалась наркозависимая жительница Измаила Одесской области, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где она искала способы быстрого заработка.
Подготовка взрыва в съемной квартире
После вербовки женщину направили в Житомир, где она арендовала квартиру и, следуя инструкциям российских кураторов, начала изготавливать самодельное взрывное устройство.
Следствие установило, что взрывчатку должны были дополнительно снабдить металлическими гайками и болтами для увеличения поражения, а также мобильным телефоном для дистанционной активации.
Фигурантка также проводила доразведку вблизи потенциальной цели, согласовывала с кураторами место и время теракта, а параллельно собирала фото- и видеоматериалы по другим военным объектам Житомира для возможных будущих атак.
Во время обыска в арендованном помещении правоохранители изъяли:
- готовое самодельное взрывное устройство;
- химические компоненты для изготовления взрывчатки;
- униформу курьера;
- смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Подозрение в государственной измене
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.
Сейчас она находится под стражей. За содеянное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
по ходу в Житомирі скінчилися зрадники
або правда, що Житомира не існує