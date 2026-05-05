В Житомире задержали агента РФ, которая готовила теракт под видом курьера, - СБУ

Российскую агентку задержали за подготовку взрыва в Житомире

СБУ и Нацполиция сорвали попытку теракта против подразделения ВСУ в Житомире, задержав завербованную россиянами женщину с взрывчаткой.

"Как установило расследование, фигурантка должна была под видом курьера доставить в помещение почтовое отправление, внутри которого находилась самодельная бомба.

После передачи "посылки" российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать ее", - говорится в сообщении.

По данным следствия, исполнителем оказалась наркозависимая жительница Измаила Одесской области, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где она искала способы быстрого заработка.

Подготовка взрыва в съемной квартире

После вербовки женщину направили в Житомир, где она арендовала квартиру и, следуя инструкциям российских кураторов, начала изготавливать самодельное взрывное устройство.

Следствие установило, что взрывчатку должны были дополнительно снабдить металлическими гайками и болтами для увеличения поражения, а также мобильным телефоном для дистанционной активации.

Фигурантка также проводила доразведку вблизи потенциальной цели, согласовывала с кураторами место и время теракта, а параллельно собирала фото- и видеоматериалы по другим военным объектам Житомира для возможных будущих атак.

Во время обыска в арендованном помещении правоохранители изъяли:

  • готовое самодельное взрывное устройство;
  • химические компоненты для изготовления взрывчатки;
  • униформу курьера;
  • смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Подозрение в государственной измене

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей. За содеянное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

цікаво, що перлася аж з Ізмаїлу..
по ходу в Житомирі скінчилися зрадники
або правда, що Житомира не існує
05.05.2026 10:27 Ответить
наркошки потенційний матеріал для вербовки
05.05.2026 10:40 Ответить
Бидло не переводится до тієї пори пока не почнуть їх фізично знищувати ,або покарання відправляти на розмінування.
05.05.2026 10:54 Ответить
вона би і протитанкову міну знешкодила
05.05.2026 11:18 Ответить
Огнетушители примелькались, в ход пошли новые ( и пустые) кастрюли? Так и вижу, как она толстыми пальцами пытается скрутить тоненькие проводки. Наркоманы с переизбытком массы может и есть, но пока не одного не видел.
05.05.2026 13:12 Ответить
Болти одного D,гайки іншого,продавець не звернув уваги,для чого це цій свинці.
05.05.2026 13:35 Ответить
 
 