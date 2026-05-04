Военный инструктор-иностранец, который работал на РФ и готовил теракты в Украине, проведет 8,5 лет за решеткой, - СБУ. ВИДЕО
На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ. Речь идет о завербованном врагом бывшем военном инструкторе из одной из европейских стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали его в октябре 2025 года по месту временного проживания.
Какую информацию он передавал врагу?
Как установило расследование, агент "сливал" рашистам информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.
По материалам производства, иностранец обладает профессиональными знаниями по огневой и тактической подготовке. В начале 2024 года он прибыл в нашу страну, чтобы тренировать мобилизованных.
Детали сотрудничества с врагом
Впрочем, вскоре он "свернул" эту работу и начал искать "легкие заработки" в прокремлевских интернет-сообществах. Там на него вышел сотрудник ФСБ, который предложил "быстрые подработки" в обмен на сотрудничество.
После вербовки агент начал передавать рашистам информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее.
Также он подготовил для агентурного "отчета" координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где в свое время тренировал мобилизованных.
Подготовка к терактам
Впоследствии иностранец получил заказ от ФСБ на подготовку серии терактов. Для этого он получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению самодельной бомбы и геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с двумя заряженными магазинами.
Задержание и подозрение
- Задокументировав каждый шаг российского агента, контрразведка СБУ задержала его на этапе планирования заказных терактов.
- На основании доказательств, собранных Службой безопасности, злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).
- С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы.
