Военный инструктор-иностранец, который работал на РФ и готовил теракты в Украине, проведет 8,5 лет за решеткой, - СБУ. ВИДЕО

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ. Речь идет о завербованном врагом бывшем военном инструкторе из одной из европейских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали его в октябре 2025 года по месту временного проживания.

Какую информацию он передавал врагу?

Как установило расследование, агент "сливал" рашистам информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.

По материалам производства, иностранец обладает профессиональными знаниями по огневой и тактической подготовке. В начале 2024 года он прибыл в нашу страну, чтобы тренировать мобилизованных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны, — СБУ. ФОТО

Детали сотрудничества с врагом

Впрочем, вскоре он "свернул" эту работу и начал искать "легкие заработки" в прокремлевских интернет-сообществах. Там на него вышел сотрудник ФСБ, который предложил "быстрые подработки" в обмен на сотрудничество.

После вербовки агент начал передавать рашистам информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее.

Также он подготовил для агентурного "отчета" координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где в свое время тренировал мобилизованных.

Читайте также: Крот РФ в Госпогранслужбе прокладывал врагу маршруты для воздушных атак по Киеву и Черниговщине. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Подготовка к терактам

Впоследствии иностранец получил заказ от ФСБ на подготовку серии терактов. Для этого он получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению самодельной бомбы и геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с двумя заряженными магазинами.

Задержание и подозрение