Військовий інструктор-іноземець, який працював на РФ та готував теракти в Україні, проведе 8,5 років за ґратами, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ. Йдеться про завербованого ворогом колишнього військового інструктора із однієї з європейських країн.

Як зазначається, співробітники СБУ затримали його у жовтні 2025 року за місцем тимчасового проживання.

Яку інформацію він передавав ворогу?

Як встановило розслідування, агент "зливав" рашистам інформацію про Сили оборони України і готувався до вчинення терактів.

За матеріалами провадження, іноземець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. На початку 2024 року він прибув до нашої держави, щоб тренувати мобілізованих.

Деталі співпраці з ворогом

Утім, невдовзі він "згорнув" цю роботу і почав шукати "легкі заробітки" у прокремлівських інтернет-спільнотах. Там на нього вийшов співробітник ФСБ, який запропонував "швидкі підробітки" в обмін на співпрацю.

Після вербування агент почав передавати рашистам інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше.

Також він підготував для агентурного "звіту" координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де свого часу тренував мобілізованих.

Підготовка до терактів

Згодом іноземець отримав замовлення від ФСБ на підготовку серії терактів. Для цього він одержав від куратора з РФ інструкцію для виготовлення саморобної бомби та геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Затримання та підозра