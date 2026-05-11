По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получили еще 4 предателя, воевавшие против Сил обороны
На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили еще четверо предателей, воевавших против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Подробности
Злоумышленников взяли в плен во время боев на Покровском, Краматорском и Ореховском направлениях Донецкой и Запорожской областей.
Так, одним из осужденных является житель временно оккупированного Мариуполя. В октябре 2024 года он присоединился к 1-й отдельной мотострелковой бригаде вооруженных группировок страны-агрессора.
Находясь на должности снайпера, он принимал непосредственное участие в штурмах позиций Сил обороны в районе Покровска.
Через год после зачисления в ряды рашистов предатель попал в плен к украинским защитникам вблизи поселка Затышок.
Еще один предатель, находясь во временно захваченной Макеевке в Донецкой области, "мобилизовался" в 291-й мотострелковый полк Южного военного округа РФ.
Это произошло в октябре 2024 года. А уже через месяц украинские защитники взяли его в плен во время боестолкновения в районе поселка Копани Пологовского района Запорожской области.
Другой злоумышленник после начала полномасштабной войны уехал в Екатеринбург Свердловской области РФ, где заключил контракт с Минобороны страны-агрессора. Там его назначили водителем в 15-ю отдельную мотострелковую бригаду российской армии.
В марте 2024 года он участвовал в штурме позиций Сил обороны в районе поселка Бердичи на Покровском направлении. Тогда его подразделение из 15 человек было почти полностью уничтожено украинскими воинами, а предателя, как одного из немногих уцелевших, взяли в плен.
Его сообщник из Донецкой области успел повоевать менее месяца – в начале марта 2024 года он присоединился к 242-му мотострелковому полку армии РФ, а уже в конце марта того же года был взят в плен в районе Калиновки.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- коллаборационная деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль