Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получили еще 4 предателя, воевавшие против Сил обороны

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили еще четверо предателей, воевавших против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленников взяли в плен во время боев на Покровском, Краматорском и Ореховском направлениях Донецкой и Запорожской областей.

Так, одним из осужденных является житель временно оккупированного Мариуполя. В октябре 2024 года он присоединился к 1-й отдельной мотострелковой бригаде вооруженных группировок страны-агрессора.

Находясь на должности снайпера, он принимал непосредственное участие в штурмах позиций Сил обороны в районе Покровска.

Через год после зачисления в ряды рашистов предатель попал в плен к украинским защитникам вблизи поселка Затышок.

Еще один предатель, находясь во временно захваченной Макеевке в Донецкой области, "мобилизовался" в 291-й мотострелковый полк Южного военного округа РФ.

Это произошло в октябре 2024 года. А уже через месяц украинские защитники взяли его в плен во время боестолкновения в районе поселка Копани Пологовского района Запорожской области.

Другой злоумышленник после начала полномасштабной войны уехал в Екатеринбург Свердловской области РФ, где заключил контракт с Минобороны страны-агрессора. Там его назначили водителем в 15-ю отдельную мотострелковую бригаду российской армии.

В марте 2024 года он участвовал в штурме позиций Сил обороны в районе поселка Бердичи на Покровском направлении. Тогда его подразделение из 15 человек было почти полностью уничтожено украинскими воинами, а предателя, как одного из немногих уцелевших, взяли в плен.

Его сообщник из Донецкой области успел повоевать менее месяца – в начале марта 2024 года он присоединился к 242-му мотострелковому полку армии РФ, а уже в конце марта того же года был взят в плен в районе Калиновки.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

Цю мерзоту треба просто знищувати, а не утримувати за кошти платників податків.
