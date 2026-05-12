СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала удари по Слов’янську через сина-бойовика

Контррозвідка СБУ викрила жінку, яка збирала дані про ЗСУ та передавала їх російським спецслужбам через кілька каналів агентурного зв’язку. Вона наводила ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську та прилеглих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Як встановило розслідування, коригувальницею виявилась завербована ворогом місцева безробітна. Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужбісти задіяли її сина – учасника збройних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

Отримані координати ворог планував використовувати для завдання ударів дронами-камікадзе, керованими авіабомбами та ракетним озброєнням.

Передача даних через мережу інформаторів і телеграм-канали

Для збору інформації фігурантка під виглядом побутових розмов випитувала у знайомих дані про переміщення та розташування українських підрозділів на Донеччині. Згодом вона встановила додатковий канал зв’язку через колишню мешканку Слов’янська, яка нині перебуває в РФ та адмініструє проросійський Telegram-канал.

Через цей канал агентка передавала голосові повідомлення з інформацією про позиції та маршрути руху Сил оборони на Краматорському напрямку.

СБУ задокументувала її діяльність, після чого провела затримання та вилучила телефон, який використовувався для збору й передачі розвідданих.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває для встановлення всіх учасників агентурної мережі РФ.

