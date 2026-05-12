Доба на Донеччині: 3 загиблих, 6 поранених, окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі одна людина загинула і 4 поранені.

Краматорський район

У Миколаївці загинули 2 людини, пошкоджено технічні приміщення. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і автівку. У Дружківці поранені 2 людини.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.









