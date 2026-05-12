УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
315 1

Доба на Донеччині: 3 загиблих, 6 поранених, окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Добропіллі одна людина загинула і 4 поранені.

Краматорський район

У Миколаївці загинули 2 людини, пошкоджено технічні приміщення. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і автівку. У Дружківці поранені 2 людини.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

обстріл

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

Також читайте: СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала удари по Слов’янську через сина-бойовика

Автор: 

армія рф (20983) обстріл (33884) Донецька область (11150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне загиблим.
показати весь коментар
12.05.2026 16:46 Відповісти
 
 