Доба на Донеччині: 3 загиблих, 6 поранених, окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські загарбники обстрілювали три райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі одна людина загинула і 4 поранені.
Краматорський район
У Миколаївці загинули 2 людини, пошкоджено технічні приміщення. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і автівку. У Дружківці поранені 2 людини.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар12.05.2026 16:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль