У Херсоні через обстріли поранено трьох мирних жителів, - прокуратура

Російські війська вдень 12 травня продовжили обстріли населених пунктів Херсонської області.

Станом на 17:30 зафіксовано поранення трьох жителів Херсона. Окупанти застосовували ствольну та реактивну артилерію, міномети й дрони.

Обстріли не вщухають: є поранені та руйнування

За даними слідства, атаки тривали протягом усього дня. Вночі російські війська обстріляли Херсон з артилерії, унаслідок чого постраждав чоловік.

Пізніше ще двоє людей — чоловік і жінка — отримали поранення через удари безпілотників у місті.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дістали поранень три людини", — повідомили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, навчальний корпус університету та автомобілі.

Місто під загрозою мінування

Паралельно з обстрілами зростає небезпека через дистанційне мінування. Очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько попередив про нові випадки.

Міни типу Пряник виявили одразу у трьох районах міста — на вулиці 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, в Острівському районі та на Шовкуненка.

Посадовець закликав жителів обмежити пересування у цих місцях, адже зона мінування може бути значно ширшою.

За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

