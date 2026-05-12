У Херсоні через обстріли поранено трьох мирних жителів, - прокуратура
Російські війська вдень 12 травня продовжили обстріли населених пунктів Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.
Станом на 17:30 зафіксовано поранення трьох жителів Херсона. Окупанти застосовували ствольну та реактивну артилерію, міномети й дрони.
Обстріли не вщухають: є поранені та руйнування
За даними слідства, атаки тривали протягом усього дня. Вночі російські війська обстріляли Херсон з артилерії, унаслідок чого постраждав чоловік.
Пізніше ще двоє людей — чоловік і жінка — отримали поранення через удари безпілотників у місті.
"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дістали поранень три людини", — повідомили у прокуратурі.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, навчальний корпус університету та автомобілі.
Місто під загрозою мінування
Паралельно з обстрілами зростає небезпека через дистанційне мінування. Очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько попередив про нові випадки.
Міни типу Пряник виявили одразу у трьох районах міста — на вулиці 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, в Острівському районі та на Шовкуненка.
Посадовець закликав жителів обмежити пересування у цих місцях, адже зона мінування може бути значно ширшою.
За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.
- Раніше ми писали, що 11 травня, близько 10:40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина.
