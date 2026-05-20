Более 40 населенных пунктов Херсонской области обстреляла РФ за сутки, утром в Раковке атаковали молоковоз – двое раненых

За последние сутки российские войска подвергли Херсонскую область массированному обстрелу с применением артиллерии, авиации и дронов. Под ударами оказались более 40 населенных пунктов, в результате атак ранены по меньшей мере девять человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщилглава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Широкая Балка, Антоновка, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Кизомыс, Новодмитровка, Зоровка, Разлив, Парышево, Днепровское, Гавриловка, Дудчаны, Зеленовка, Зимовник, Змиевка, Золотая Балка, Ивановка, Качкаровка, Камышаны, Кучерское, Николаевка, Никольское, Миролюбовка, Надеевка, Нововоронцовка, Новоалександровка, Новорайск, Одрадокамянка, Ольговка, Понятовка, Раковка, Садовое, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Тягинка, Украинка, Федоровка, Червоное и город Херсон.

Читайте также: В Херсонской области в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 9 получили ранения

Разрушения

Российские военные обстреливали социальную инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 11 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, магазин, культурное учреждение и частные автомобили.

Раненые в Херсонской области

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 11 человек.

Читайте также: В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации в Херсонской области: Генсек обеспокоен

Атака с дрона на молоковоз в селе Раковка

Херсонская областная военная администрация сообщает в Telegram, что ориентировочно в 07:00 россияне атаковали с дрона молоковоз в селе Раковка Бериславской громады.

Под удар попали двое 58-летних мужчин, которые стояли рядом с машиной. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них – еще и осколочное ранение ноги.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу для оказания медицинской помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Читайте: Ситуация в Херсоне особенно тяжелая: нужно значительно усилить защиту, - Зеленский