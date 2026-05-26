Через обстріл Корабельного району Херсону постраждали троє людей, - ОВА

Російські війська вранці 26 травня обстріляли Корабельний район Херсону. Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська ОВА.

Що відомо про постраждалих

До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 75-річну жінку та 55-річного чоловіка.

У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Крім того, у жінки виявили уламкові поранення грудної клітини та руки.

Ще одна постраждала

Також поранення дістала 63-річна жінка.

У неї зафіксували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медики надали їй допомогу на місці.

