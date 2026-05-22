РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости Дети - жертвы войны Убийство детей
148 2

791 ребенок погиб в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, - Лубинец

погибшие дети

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 15 850 мирных жителей, в том числе 791 ребенок. Это больше, чем население многих украинских поселков и небольших городов.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"791 погибший ребенок — это сотни несбывшихся мечтаний, несыгранных школьных спектаклей, неотпразднованных дней рождений", — подчеркнул Лубинец.

Отмечается, что еще 44 809 человек получили ранения, в том числе 2752 ребенка. Об этом сообщает ООН. И это только подтвержденные случаи — реальные цифры могут быть значительно выше.

Читайте также: 684 ребенка погибли в Украине за время полномасштабной войны, — Зеленская

Список растет

Лубинец подчеркнул, что этот список продолжает расти.

"Мир видит, как Россия целенаправленно атакует мирные города и гражданское население. И об этих преступлениях нельзя молчать. Каждая потеря должна быть зафиксирована, а каждое преступление — получить надлежащую оценку международного сообщества", — добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей

Автор: 

дети (6850) Лубинец Дмитрий (564)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
реально час відкривати Міністерство Zельоних Підрахуїв Статистів на чолі з Оманською Гнидою
показать весь комментарий
22.05.2026 16:11 Ответить
Цифри явно занижені ,ніхто не знає скільки рашисти вбили дітей у ,Маріуполі ,Бахмуті ,Соледарі ,Марїнці ,Северо Донецьку ітд. За смерть невинних дітей злочинець терорист путін і його родина мають здохнути.
показать весь комментарий
22.05.2026 16:27 Ответить
 
 