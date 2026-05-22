791 ребенок погиб в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 15 850 мирных жителей, в том числе 791 ребенок. Это больше, чем население многих украинских поселков и небольших городов.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"791 погибший ребенок — это сотни несбывшихся мечтаний, несыгранных школьных спектаклей, неотпразднованных дней рождений", — подчеркнул Лубинец.

Отмечается, что еще 44 809 человек получили ранения, в том числе 2752 ребенка. Об этом сообщает ООН. И это только подтвержденные случаи — реальные цифры могут быть значительно выше.

Список растет

Лубинец подчеркнул, что этот список продолжает расти.

"Мир видит, как Россия целенаправленно атакует мирные города и гражданское население. И об этих преступлениях нельзя молчать. Каждая потеря должна быть зафиксирована, а каждое преступление — получить надлежащую оценку международного сообщества", — добавил он.

