791 дитина загинула в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Лубінець
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 15 850 мирних жителів, серед них - 791 дитина. Це більше, ніж населення багатьох українських селищ і маленьких міст.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"791 загибла дитина - це сотні нездійснених мрій, незіграних шкільних вистав, невідсвяткованих днів народжень", - наголосив Лубінець.
Зазначається, що ще 44 809 людей дістали поранення, зокрема 2752 дитини. Про це повідомляє ООН. І це лише підтверджені випадки - реальні цифри можуть бути значно більшими.
Список зростає
Лубінець наголосив, що цей список продовжує зростати.
"Світ бачить, як Росія цілеспрямовано атакує мирні міста й цивільне населення. І про ці злочини не можна мовчати. Кожна втрата має бути зафіксована, а кожен злочин — отримати належну оцінку міжнародної спільноти", - додав він.
