На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них - 2 ребенка

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты обстреляли?

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Приднепровское, Приозерное, Раковка, Берислав, Белозерка, Беляевка, Велетенское, Днепровское, Дудчаны, Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Змиевка, Золотая Балка, Ивановка, Качкаревка, Кизомыс, Камишаны, Никольское, Милово, Михайловка, Нововоронцовка, Новокаиры, Новоалександровка, Осокоровка, Понятовка, Садовое, Софиевка, Тараса Шевченко, Токаревка, Чернобаевка, Шевченковка, Тягинка, Урожайное, Красный Маяк, Ромашково, Новодмитровка, Томина Балка, Зоровка, Разлив, Станислав, Александровка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 16 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, банковское учреждение, заведение общественного питания, газопровод, хозяйственную постройку, мопед, сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них - 2 ребенка.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 10 человек.

