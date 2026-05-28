Новости Обстрелы Херсонщины
Десять человек ранены вследствие российских обстрелов Херсонской области

В течение дня 28 мая 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области, применив артиллерию, минометы и БПЛА, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 10 человек.

Артиллерийские обстрелы

Ночью и днем вследствие артиллерийского обстрела Белозерки и Комышан получили травмы пять гражданских лиц.

Атаки дронами

С ночи продолжались атаки на Херсон, Комышаны, Широкую Балку с помощью дронов, вследствие которых в общей сложности еще пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

Повреждения

Отмечается, что повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания больницы и театра.

