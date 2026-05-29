Дев’ять людей поранено внаслідок російських ударів по Херсону

Упродовж 29 травня 2026 року армія РФ била по Херсону та населених пунктах Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дев’ять людей дістали поранення.



Повідомляється, що всі постраждалі – жителі Херсона, які дістали травм різного ступеня внаслідок артилерійських ударів та використання ворогом БпЛА.

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, вантажний та легковий автотранспорт.

