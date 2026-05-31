Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 31 травня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - Чорноморськ).
О 19:10 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
О 19:23 - Сумщина: БпЛА на/повз Низи в північному напрямку. Чернігівщина: БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.
О 20:12 - БпЛА в р-ні. Сум курс південно-західний, а також ворожі БпЛА в р-ні. Глухова (Сумщина) курс західний.
Оновлена інформація
О 20:35 - БпЛА на півдні Запорізької області.
О 20:44 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 20:51 - БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.
О 21:00 - КАБи на Запорізьку область.
О 21:15 - Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.
О 21:16 - КАБи на Харківщину з півночі.
О 21:21 - Сумщина: БпЛА на/повз Дубов'язівку зі сходу.
О 21:29 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.
О 21:36 - Повітряні сили повідомляють про БпЛА на Харківщині:
- БпЛА на північному сході області, курс - південнийє
- БпЛА на сході області, курс - західний, південний.
О 21:44 - КАБи на Донеччину, а також БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з півдня.
О 22:02 - КАБи на Харківщині.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є загибла та поранені.
Загалом нинішня ситуація дуже деморалізує ворога, особливо той факт, що наші ФПВ вже залітають на 50 - 100 км, і справа тут не в старлінках, які можуть бути не постійним явищем.
Говорять Снайпер +"