Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 31 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

О 19:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - Чорноморськ).

О 19:10 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 19:23 - Сумщина: БпЛА на/повз Низи в північному напрямку. Чернігівщина: БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

О 20:12 - БпЛА в р-ні. Сум курс південно-західний, а також ворожі БпЛА в р-ні. Глухова (Сумщина) курс західний.

О 20:35 - БпЛА на півдні Запорізької області.

О 20:44 - КАБи на Сумщину.

О 20:51 - БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

О 21:00 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:15 - Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.

О 21:16 - КАБи на Харківщину з півночі.

О 21:21 - Сумщина: БпЛА на/повз Дубов'язівку зі сходу.

О 21:29 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:36 - Повітряні сили повідомляють про БпЛА на Харківщині:

БпЛА на північному сході області, курс - південнийє

БпЛА на сході області, курс - західний, південний.

О 21:44 - КАБи на Донеччину, а також БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з півдня.

О 22:02 - КАБи на Харківщині.

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є загибла та поранені.

