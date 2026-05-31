Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 31 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - Чорноморськ).

О 19:10 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 19:23 - Сумщина: БпЛА на/повз Низи в північному напрямку. Чернігівщина: БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

О 20:12 - БпЛА в р-ні. Сум курс південно-західний, а також ворожі БпЛА в р-ні. Глухова (Сумщина) курс західний.

Оновлена інформація

О 20:35 - БпЛА на півдні Запорізької області.

О 20:44 - КАБи на Сумщину.

О 20:51 - БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

О 21:00 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:15 - Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.

О 21:16 - КАБи на Харківщину з півночі.

О 21:21 - Сумщина: БпЛА на/повз Дубов'язівку зі сходу.

О 21:29 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:36 - Повітряні сили повідомляють про БпЛА на Харківщині: 

  • БпЛА на північному сході області, курс - південнийє
  • БпЛА на сході області, курс - західний, південний.

О 21:44 - КАБи на Донеччину, а також БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з півдня.

О 22:02 - КАБи на Харківщині.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є загибла та поранені.

Коли наступить вечір без цієї новини? Щось ми б'ємо по них вже більше на тисячу км, в толку ніякого...
31.05.2026 20:24 Відповісти
@ "Деякі російські командири почали шукати місця в тилових частинах, щоб звалити з України раніше, ніж ми масштабуємо удари мідлстрайками і відбудеться повний логістичний колапс, який призведе до дефіциту особового складу, палива та *********** на позиціях, адже за старими радянськими традиціями зніматимуть за це командирів тактичної ланки.
Загалом нинішня ситуація дуже деморалізує ворога, особливо той факт, що наші ФПВ вже залітають на 50 - 100 км, і справа тут не в старлінках, які можуть бути не постійним явищем.

Говорять Снайпер +"
31.05.2026 21:23 Відповісти
 
 