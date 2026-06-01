Российский дрон попал в многоэтажку в Одессе: возник пожар

Поздно вечером 31 мая вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по жилому дому и пожар

По предварительной информации, в результате удара произошло возгорание на первом и втором этажах здания. На месте происшествия уже работают спасатели и все соответствующие службы.

"Информация о пострадавших в настоящее время проверяется и уточняется", - сообщил Сергей Лысак.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Одесском районе повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Пожар, возникший после удара, оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая, - Воздушные силы (обновлено)