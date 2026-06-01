Российский дрон попал в многоэтажку в Одессе: возник пожар
Поздно вечером 31 мая вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Удар по жилому дому и пожар
По предварительной информации, в результате удара произошло возгорание на первом и втором этажах здания. На месте происшествия уже работают спасатели и все соответствующие службы.
"Информация о пострадавших в настоящее время проверяется и уточняется", - сообщил Сергей Лысак.
В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Одесском районе повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
Пожар, возникший после удара, оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
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І це тепре "не територія росії", попри нову русняву коньстітуцію. Згадується збиття МН-17, де в "новостях днр" було замість "на тєрріторіі днр" "на тєрріторіі Донєцкой області, Украіна" написано, але тільки в тому випуску.
Хай вбивають наших бійців з комфортної відстані у повній безпеці, головне - щоб лугандонські студенти не постраждали.
Ми ж тіпа харошіє, нам ніззя, а русня тіпа плохая, єй можно.
Молоді, здорові, виїжджати не стали, ну і біс з ними.
У кого ще можуть бути документи, що підтверджують розміщення військових на ТОТ?
Не важко здогадатись.
Русня поширила сфальсифіковані документи, щоб їх підхопили наші, а потім роздуплились, що це фальшивка, але правильний ефект вже досягнуто: раз докумєнт про налічіє прізнан фальшівим, то налічія нє било.
Російські заяви про "дітей" у Старобільську - пропаганда, - постпред України при ООН Мельник
Хайп у Старобільську: Чи були студенти в тому коледжі на Луганщині? // Без цензури. ВIДЕО
Ключовий висновок: відповідальність за життя людей в окупації несе держава-окупант, яка розміщує військові об'єкти серед цивільної інфраструктури, використовує місцевих як прикриття, а потім перетворює їхні смерті на пропаганду.
https://www.unian.net/world/poteri-rossii-v-ukraine-rossiyskih-studentov-vse-aktivnee-verbuyut-v-piloty-dronov-13382805.html Кнутом и пряником: российских студентов все активнее вербуют в пилоты дронов, - Bloomberg
https://www.bbc.com/russian/articles/cn4g0lwexydo «Стране нужны воины». Как российские вузы и колледжи отправляют своих студентов на войну - русская служба ВВС
https://www.dw.com/ru/kak-studentov-v-rf-obmanom-zavlekaut-sluzit-v-vojskah-bpla/a-76354547 Как студентов в РФ обманом завлекают служить в войсках БПЛА - DW
Не стали б наші витрачати дефіцитний БК туди, де немає значущої цілі.