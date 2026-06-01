За добу росіяни 23 рази обстріляли Донеччину: є загиблий та дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

За добу російські війська завдали ударів по двом районам Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Краматорський район

У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і 16 приватних будинків. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено приватний будинок, авто та інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранені 3 людини.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 333 людини, у тому числі 29 дітей.





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