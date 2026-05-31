Унаслідок удару дрона пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали дронового удару но відділенню №1 "Нової пошти" в Слов'янську на Донеччині, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що співробітники не постраждали.

Повідомляється, що на місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

Відшкодування

У компанії наголошують, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування. Нова пошта перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку відправлень. Актуальну інформацію про їх місцезнаходження можна отримати в мобільному застосунку або на сайті компанії", - додали в "Новій пошті".

Наслідки удару

Удар по Новій пошті у Слов'янську
Що передувало

Раніше повідомлялося, що 31 травня ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.

я шо то переживаю ,у мене посилка йде з Тему на 450 грн
показати весь коментар
31.05.2026 17:23 Відповісти
Трекінг - Чехія.Партія вантажу прибула в аеропорт
показати весь коментар
31.05.2026 17:27 Відповісти
я шо то переживаю шахед може в Чехію залетіть
показати весь коментар
31.05.2026 17:28 Відповісти
В кацапів криза жанру? Чи вони думають що нп то якесь відділення націонал патріотів?
показати весь коментар
31.05.2026 17:36 Відповісти
Думають що вояки там
показати весь коментар
31.05.2026 18:35 Відповісти
Дивно. По укрпошті мільярдера Смілянського чомусь ніколи не прилітало
показати весь коментар
31.05.2026 17:43 Відповісти
Та вже знесіть ту верховну раду відразу з депутатами, навіщо вам відділення Нової пошти?
показати весь коментар
31.05.2026 18:24 Відповісти
 
 