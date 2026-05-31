Унаслідок удару дрона пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали дронового удару но відділенню №1 "Нової пошти" в Слов'янську на Донеччині, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що співробітники не постраждали.



Повідомляється, що на місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар дрона знищив відділення Нової пошти на Запоріжжі: згоріли понад 150 посилок. ФОТО

Відшкодування

У компанії наголошують, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування. Нова пошта перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку відправлень. Актуальну інформацію про їх місцезнаходження можна отримати в мобільному застосунку або на сайті компанії", - додали в "Новій пошті".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Луцьку: знищено термінал "Нової пошти" (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки удару





Що передувало

Раніше повідомлялося, що 31 травня ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.