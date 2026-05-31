В результате удара дрона повреждено отделение "Новой почты" в Славянске. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска нанесли удар с помощью дронов по отделению №1 "Новой почты" в Славянске Донецкой области, в результате чего возникли повреждения.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что сотрудники не пострадали.

Сообщается, что на месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара.

Возмещение

В компании отмечают, что компенсируют клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений.

"Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения. Новая почта перестроила логистические маршруты, чтобы обеспечить своевременную доставку отправлений. Актуальную информацию об их местонахождении можно получить в мобильном приложении или на сайте компании", - добавили в "Новой почте".

Последствия удара

Удар по
Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 31 мая вражеским дроном было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Днепре. Здание сгорело дотла.

я шо то переживаю ,у мене посилка йде з Тему на 450 грн
31.05.2026 17:23 Ответить
Трекінг - Чехія.Партія вантажу прибула в аеропорт
31.05.2026 17:27 Ответить
я шо то переживаю шахед може в Чехію залетіть
31.05.2026 17:28 Ответить
В кацапів криза жанру? Чи вони думають що нп то якесь відділення націонал патріотів?
31.05.2026 17:36 Ответить
Дивно. По укрпошті мільярдера Смілянського чомусь ніколи не прилітало
31.05.2026 17:43 Ответить
 
 