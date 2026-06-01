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За сутки россияне 23 раза обстреляли Донецкую область: есть погибший и девять раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска нанесли удары по двум районам Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Краматорский район

В Маяках Святогорской громады поврежден инфраструктурный объект. В Николаевке ранен человек, повреждены административное здание, многоэтажка и 16 частных домов. В Славянске ранены 3 человека, повреждены частный дом, автомобиль и инфраструктура. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено многоэтажное здание; в Алексеево-Дружковке ранены 3 человека.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 333 человека, в том числе 29 детей.

За сутки россияне 23 раза обстреляли Донецкую область: есть погибший и дев'ятеро поранених
За сутки россияне 23 раза обстреляли Донецкую область: есть погибший и дев'ятеро поранених

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армия РФ (22965) обстрел (32974) Донецкая область (12392)
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