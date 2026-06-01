Ворог вночі атакував Одесу: шестеро постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучання одного з дронів у житловий будинок постраждали четверо людей, також зафіксовано руйнування та пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Унаслідок удару частково зруйновано перший та другий поверхи будівлі. Також пошкоджено фасад і балкони.

Пожежу, що виникла після влучання, рятувальникам вдалося локалізувати.

Вночі кількість потерпілих зросла до чотирьох. Усім постраждалим надано необхідну допомогу.

Крім багатоповерхівки, внаслідок атаки загорілася нежитлова двоповерхова будівля.

Також зафіксовано займання двох одноповерхових житлових будинків.

Оновлення

Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, вже шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізовано.

Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура:

в Одесі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у перший поверх багатоповерхівки;

внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх;

пошкоджено скління, а також припарковані поруч автомобілі.

зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю.

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Наслідки ворожої атаки





















