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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Ворог вночі атакував Одесу: шестеро постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучання одного з дронів у житловий будинок постраждали четверо людей, також зафіксовано руйнування та пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Унаслідок удару частково зруйновано перший та другий поверхи будівлі. Також пошкоджено фасад і балкони.

Пожежу, що виникла після влучання, рятувальникам вдалося локалізувати.

Вночі кількість потерпілих зросла до чотирьох. Усім постраждалим надано необхідну допомогу.

Крім багатоповерхівки, внаслідок атаки загорілася нежитлова двоповерхова будівля.

Також зафіксовано займання двох одноповерхових житлових будинків.

Оновлення 

Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, вже шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізовано.

Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура:

  • в Одесі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у перший поверх багатоповерхівки;
  • внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх;
  • пошкоджено скління, а також припарковані поруч автомобілі.
  • зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі: виникла пожежа

Наслідки ворожої атаки

Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані
Атака дронів на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, четверо людей травмовані

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34320) Одеса (5846) Одеська область (4089) Одеський район (642)
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Воювати з мирним населенням можуть тільки рашиські варвари ,рашизм це світове зло ,допоки існує та нікчемна биягузлива істота путін це жахіття не припинется.
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01.06.2026 07:41 Відповісти
Шмигаль з свириденко та верещук з кабміндічами і єрмаком а також данилов з усхмеровим і тараном, висловили свою стурбованість щодо будівництва «династії» в Козині….
Крадений на кладовищі пісок закінчився, а тут ще і черговий, з 2022 року, обстріл московитами ****** України!?!?! Хоть знову оту СТАВКУ збирай ???
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01.06.2026 08:49 Відповісти
Зеленський з кабміндічами, висловили стурбованість щодо будівництва отого будинку в династії для вови і обстрілу України *******??
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01.06.2026 08:52 Відповісти
 
 