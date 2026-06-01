Враг ночью атаковал Одессу: шесть пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате попадания одного из дронов в жилой дом пострадали четыре человека, также зафиксированы разрушения и пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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В результате удара частично разрушены первый и второй этажи здания. Также повреждены фасад и балконы.

Пожар, возникший после попадания, спасателям удалось локализовать.

Ночью количество пострадавших возросло до четырех. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Кроме многоэтажки, в результате атаки загорелось нежилое двухэтажное здание.

Также зафиксировано возгорание двух одноэтажных жилых домов.

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По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.

По информации начальника ОВА Олега Кипера, уже шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесщине. Двое пострадавших госпитализированы.

Под удары попала жилая и промышленная инфраструктура:

в Одессе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в первый этаж многоэтажки;

в результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж;

повреждено остекление, а также припаркованные рядом автомобили.

зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание.

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Последствия вражеской атаки





















