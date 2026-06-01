Враг ночью атаковал Одессу: шесть пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате попадания одного из дронов в жилой дом пострадали четыре человека, также зафиксированы разрушения и пожары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
В результате удара частично разрушены первый и второй этажи здания. Также повреждены фасад и балконы.
Пожар, возникший после попадания, спасателям удалось локализовать.
Ночью количество пострадавших возросло до четырех. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
Кроме многоэтажки, в результате атаки загорелось нежилое двухэтажное здание.
Также зафиксировано возгорание двух одноэтажных жилых домов.
Обновление
По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.
Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.
По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.
По информации начальника ОВА Олега Кипера, уже шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесщине. Двое пострадавших госпитализированы.
Под удары попала жилая и промышленная инфраструктура:
- в Одессе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в первый этаж многоэтажки;
- в результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж;
- повреждено остекление, а также припаркованные рядом автомобили.
- зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание.
Последствия вражеской атаки
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Крадений на кладовищі пісок закінчився, а тут ще і черговий, з 2022 року, обстріл московитами ****** України!?!?! Хоть знову оту СТАВКУ збирай ???