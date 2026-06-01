Рашисты утром атаковали больницу на Одесчине: повреждено родильное отделение, никто не пострадал
Утром 1 июня российские захватчики атаковали юг Одесской области, в результате чего были повреждены родильное отделение и административные здания больницы.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В медучреждении поврежден фасад, двери и более 30 окон. В отделении находились 6 рожениц с младенцами, одна женщина - в процессе родов.
К счастью, пациентки и персонал не пострадали. Продолжаются работы по ликвидации последствий", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Поздно вечером 31 мая вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе.
В результате попадания одного из дронов в жилой дом пострадали четыре человека, также зафиксированы разрушения и пожары.
