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Новини Фото Обстріли Одещини
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Наслідки дронової атаки РФ на Одещину: в Одесі поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру в Чорноморську. ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Одесі

В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний.

Удар по Чорноморську

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Минулося без травмованих.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вісім працівників постраждали після ракетного удару по логістичному об’єкту на Одещині

Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Одесу: зруйновано нежитлову будівлю.

Читайте також: РФ атакувала дронами Одещину: двоє поранених, є пошкодження

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Одеса (5848) Одеська область (4098) Чорноморськ (65) Одеський район (644)
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