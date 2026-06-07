Наслідки дронової атаки РФ на Одещину: в Одесі поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру в Чорноморську. ФОТОрепортаж
Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Одесі
В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний.
Удар по Чорноморську
У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Минулося без травмованих.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Одесу: зруйновано нежитлову будівлю.
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