Рашисти атакували Одесу: зруйновано нежитлову будівлю. ФОТО

Вночі 7 червня 2026 року ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

Як зазначається, внаслідок атаки руйнувань зазнала нежитлова будівля в одному з районів міста. На місці оперативно відпрацювали всі необхідні служби.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ввечері 6 червня було зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

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