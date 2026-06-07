Рашисти атакували Одесу: зруйновано нежитлову будівлю. ФОТО
Вночі 7 червня 2026 року ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
Як зазначається, внаслідок атаки руйнувань зазнала нежитлова будівля в одному з районів міста. На місці оперативно відпрацювали всі необхідні служби.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Що передувало?
Як повідомлялося, ввечері 6 червня було зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
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