Рашисты атаковали Одессу: разрушено нежилое здание. ФОТО
Ночью 7 июня 2026 года враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Одессы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
Как отмечается, в результате атаки разрушениям подверглось нежилое здание в одном из районов города. На месте оперативно отработали все необходимые службы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Что предшествовало?
Как сообщалось, вечером 6 июня было зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
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