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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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Рашисты атаковали Одессу: разрушено нежилое здание. ФОТО

Ночью 7 июня 2026 года враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в результате атаки разрушениям подверглось нежилое здание в одном из районов города. На месте оперативно отработали все необходимые службы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Одесса после обстрела

Что предшествовало?

Как сообщалось, вечером 6 июня было зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

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Одесса (8137) Одесская область (4358) Одесский район (622)
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