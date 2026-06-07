Рашисты атаковали Одессу: разрушено нежилое здание. ФОТО

Ночью 7 июня 2026 года враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в результате атаки разрушениям подверглось нежилое здание в одном из районов города. На месте оперативно отработали все необходимые службы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, вечером 6 июня было зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

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