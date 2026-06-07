Россия атакует Украину "шахедами" в ночь на 7 июня, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 6 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

Группа БПЛА на востоке Харьковской области, мимо н.п. Савинцы, курс юго-западный, - сообщается в 21:13.

БПЛА на Житомирщине в направлении Коростеня, - сообщалось в 22:07.

БПЛА в направлении г. Павлоград с севера, - сообщалось в 22:33.

БПЛА курсом на г. Запорожье с северо-восточного направления, - сообщалось в 22:28.

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск/Овидиополь), — сообщалось в 22:46.

Реактивный БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 23:00.

БПЛА в Харьковской области, курс западный (н.п. Вильшаны), - сообщалось в 23:05.

Движение дронов продолжается

БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины, - сообщалось в 23:48.

Реактивный БпЛА на Сумщине курсом на н.п.Ромны, - сообщалось в 23:58.

БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск), - сообщалось в 00:11.

В 00:34 ВС сообщили:

БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

Реактивный БпЛА в Харьковской области, курс на н.п.Златополь

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