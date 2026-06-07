РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4022 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
926 2

Россия атакует Украину "шахедами" в ночь на 7 июня, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 6 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины. 

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

  • Группа БПЛА на востоке Харьковской области, мимо н.п. Савинцы, курс юго-западный, - сообщается в 21:13.
  • БПЛА на Житомирщине в направлении Коростеня, - сообщалось в 22:07.
  • БПЛА в направлении г. Павлоград с севера, - сообщалось в 22:33.
  • БПЛА курсом на г. Запорожье с северо-восточного направления, - сообщалось в 22:28.
  • БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск/Овидиополь), — сообщалось в 22:46.
  • Реактивный БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 23:00.
  • БПЛА в Харьковской области, курс западный (н.п. Вильшаны), - сообщалось в 23:05.

Движение дронов продолжается

БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины, - сообщалось в 23:48.

Реактивный БпЛА на Сумщине курсом на н.п.Ромны, - сообщалось в 23:58.

БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск), - сообщалось в 00:11.

В 00:34 ВС сообщили:

  • БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • Реактивный БпЛА в Харьковской области, курс на н.п.Златополь

Читайте также: ПВО уничтожила 249 из 272 российских дронов во время ночной атаки, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (5290) атака (1546) дроны (7293) Воздушные силы (3124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чим Україна атакує росію?
показать весь комментарий
07.06.2026 00:03 Ответить
Листами відкритими
показать весь комментарий
07.06.2026 00:34 Ответить
 
 