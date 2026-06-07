Россия атакует Украину "шахедами" в ночь на 7 июня, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
- Группа БПЛА на востоке Харьковской области, мимо н.п. Савинцы, курс юго-западный, - сообщается в 21:13.
- БПЛА на Житомирщине в направлении Коростеня, - сообщалось в 22:07.
- БПЛА в направлении г. Павлоград с севера, - сообщалось в 22:33.
- БПЛА курсом на г. Запорожье с северо-восточного направления, - сообщалось в 22:28.
- БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск/Овидиополь), — сообщалось в 22:46.
- Реактивный БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 23:00.
- БПЛА в Харьковской области, курс западный (н.п. Вильшаны), - сообщалось в 23:05.
Движение дронов продолжается
БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины, - сообщалось в 23:48.
Реактивный БпЛА на Сумщине курсом на н.п.Ромны, - сообщалось в 23:58.
БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск), - сообщалось в 00:11.
В 00:34 ВС сообщили:
- БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- Реактивный БпЛА в Харьковской области, курс на н.п.Златополь
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Victor Victor #437828
показать весь комментарий07.06.2026 00:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Макогон
показать весь комментарий07.06.2026 00:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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