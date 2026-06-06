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Новости Результат работы ПВО
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ПВО уничтожила 249 из 272 российских дронов во время ночной атаки, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 июня российские войска совершили масштабную атаку на Украину, задействовав 272 ударных и имитационных беспилотника различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным военных, противник запускал ударные БПЛА типа Shahed, а также беспилотники "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия" с территории России и временно оккупированного Крыма.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО 6 июня

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть попадания и падение обломков

Зафиксировано попадания 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

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Пора забирати сили сбс з теплих країв для захисту своєї землі і неба.
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06.06.2026 08:55 Ответить
Натяк на те, що якби не «теплі краї», то збили б усі безпілотники? Ви справді так думаєте? У такому разі ви або помиляєтеся, або... Швидше за все, «або».
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06.06.2026 10:36 Ответить
Натяк на те,що треба свою землю захищати і натяк на те,що ви з конториподляка,бо іншого пояснення нема,як можна захищати безумне рішення найвеличнішого відправляти кращі сили сбс поза межи країни ,якщо у власній країні точиться нещадна війна і відбуваються масові щодобові атаки ворожих дронів по всій країні.
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06.06.2026 11:54 Ответить
По-перше, я дуже сильно сумніваюся, що у вас є точні дані щодо кількості цих «найкращих сил» - можливо, йдеться про 5-10 консультантів або інструкторів. А по-друге, слід було б з'ясувати причину такого рішення - Україна надала допомогу США, Ізраїлю та країнам Перської затоки не просто так. З одного боку, допомога у відбитті ударів. З іншого боку, розрахунок на те, що таким чином зекономлені «Патріоти» зможуть продати Україні. І з третього боку, Україна просто показує, на чиєму вона боці і хто її союзники та партнери, розраховуючи при цьому на взаємність.
І припиніть навішувати ярлики - мовляв, ті, хто має власну думку, відмінну від вашої, то всі вони «подоляки».
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06.06.2026 12:32 Ответить
 
 