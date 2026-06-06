ПВО уничтожила 249 из 272 российских дронов во время ночной атаки, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 июня российские войска совершили масштабную атаку на Украину, задействовав 272 ударных и имитационных беспилотника различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным военных, противник запускал ударные БПЛА типа Shahed, а также беспилотники "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия" с территории России и временно оккупированного Крыма.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть попадания и падение обломков

Зафиксировано попадания 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

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