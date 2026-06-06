ППО знешкодила 249 із 272 російських дронів під час нічної атаки, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 6 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 272 ударні та імітаційні безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, противник запускав ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія" з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Є влучання та падіння уламків

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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