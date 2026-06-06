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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 249 із 272 російських дронів під час нічної атаки, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 6 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 272 ударні та імітаційні безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, противник запускав ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія" з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО 6 червня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Є влучання та падіння уламків

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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Автор: 

ППО (4166) Повітряні сили (3450)
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Пора забирати сили сбс з теплих країв для захисту своєї землі і неба.
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06.06.2026 08:55 Відповісти
Натяк на те, що якби не «теплі краї», то збили б усі безпілотники? Ви справді так думаєте? У такому разі ви або помиляєтеся, або... Швидше за все, «або».
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06.06.2026 10:36 Відповісти
 
 