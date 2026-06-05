Майже 92% дронів збила українська ППО під час масованих атак у травні, - Міноборони

Українська протиповітряна оборона у травні продемонструвала високі результати під час відбиття масованих російських атак. За місяць сили ППО знищили понад 7,5 тисячі дронів і ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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Росія запустила понад 8 тисяч повітряних цілей

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом травня російські війська застосували 8 351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні цей показник становив близько 6,7 тисячі.

Загалом українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет, а загальний рівень знищення повітряних цілей під час масованих ударів склав 90,75%.

Знищили майже 7,5 тисячі безпілотників

У травні окупанти запустили 8 150 безпілотників різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси".

Із них українські захисники неба перехопили 7 476 цілей. Таким чином ефективність знищення дронів досягла 91,73%.

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ППО збила "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери"

Серед знищених цілей – дві аеробалістичні ракети "Кинджал", 50 крилатих ракет Х-101, 11 ракет "Калібр", 24 ракети "Іскандер-К" та 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23".

Крім того, сили ППО збили 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Наймасованіша атака тривала понад 30 годин

У Міністерстві оборони зазначили, що однією з найскладніших стала атака, яка розпочалася 13 травня та тривала понад 30 годин.

Тоді російська армія застосувала 1 567 безпілотників і 56 ракет різних типів. Українські сили ППО знищили 93% дронів і 72% ракет.

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