Україна за місяць збила у 14 разів більше повітряних цілей, ніж США та їхні союзники під час відбиття атак Ірану

Україна у травні 2026 року відбила у 14,5 раза більше повітряних цілей, ніж США та їхні союзники на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила компанія "Андромеда-Груп", яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні та роботизованих системах.

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Для дослідження фахівці проаналізували офіційні повідомлення Центрального командування США (CENTCOM), Генерального штабу ЗСУ та Повітряних сил України.

Росія атакувала Україну понад 5 тисячами повітряних цілей

За даними аналізу, протягом травня російська армія застосувала проти України 65 балістичних та аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер-М/KN-23".

Із них українські сили ППО знищили 13.

Також Росія випустила 120 крилатих ракет Х-101, "Калібр", "Іскандер-К" та Х-59/69, із яких було збито 99.

Наймасовішими стали атаки ударними безпілотниками типу Shahed. За місяць окупанти запустили 5100 таких дронів, із яких українські захисники знищили 5053.

Загалом протягом травня Росія атакувала Україну 5285 повітряними цілями. Сили оборони знищили 5165 із них.

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США та союзники відбили значно менше атак

Водночас, за даними компанії, Іран протягом травня випустив по США та їхніх союзниках 38 балістичних ракет, із яких було збито 20.

Також було зафіксовано запуск 15 крилатих ракет, із яких знищили 8.

Крім того, іранська сторона застосувала понад 310 ударних безпілотників типу Shahed, із яких американські сили та союзники збили 249.

Загалом було атаковано 363 повітряними цілями, з яких знищено 277.

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Порівняння проводили без подвійного обліку

У компанії зазначили, що під час підрахунків виключили випадки можливого подвійного обліку збитих цілей американськими силами та їхніми союзниками.

Також до статистики не включали розвідувальні безпілотники та керовані авіаційні бомби, які були знищені українськими військовими.

У результаті аналізу фахівці дійшли висновку, що Україна у травні знищила у 14,5 раза більше повітряних цілей, ніж США та їхні партнери на Близькому Сході.

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