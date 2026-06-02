Захисники неба показали бойову роботу під час однієї з наймасованіших атак РФ - понад 700 цілей. ВIДЕО

Повітряні сили ЗС України оприлюднили кадри бойової роботи української протиповітряної оборони під час відбиття однієї з наймасованіших повітряних атак РФ у ніч на 2 червня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота сил ППО тривала над Північчю, Півднем, Сходом та Центром України.

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До знищення повітряних цілей були залучені різні складові Сил оборони, які цілодобово захищають українське небо від російських ударів.

За наявними даними, цієї ночі противник застосував понад 700 засобів повітряного нападу.

Атаки безпілотників продовжилися і протягом дня, під час яких захисники неба знищили ще десятки ворожих БпЛА.

На відео зафіксовано роботу українських підрозділів протиповітряної оборони по російських дронах та ракетах у різних регіонах країни.

Попри постійне навантаження, втому та безперервні атаки ворога, українські військові продовжують нести бойове чергування 24 години на добу, забезпечуючи захист мирних міст і критичної інфраструктури.

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