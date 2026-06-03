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Новости Атака беспилотников Результат работы ПВО Сбивание шахедов Ракетная атака
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Защитники неба продемонстрировали боевую работу во время одной из самых массированных атак РФ — более 700 целей

Воздушные силы ВС Украины обнародовали кадры боевых действий украинской противовоздушной обороны во время отражения одной из самых массированных воздушных атак РФ в ночь на 2 июня 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия сил ПВО велись над Севером, Югом, Востоком и Центром Украины.

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К уничтожению воздушных целей были привлечены различные подразделения Сил обороны, которые круглосуточно защищают украинское небо от российских ударов.

По имеющимся данным, этой ночью противник применил более 700 средств воздушного нападения.

Атаки беспилотников продолжились и в течение дня, в ходе которых защитники неба уничтожили еще десятки вражеских БПЛА.

На видео запечатлена работа украинских подразделений противовоздушной обороны по российским дронам и ракетам в разных регионах страны.

Несмотря на постоянную нагрузку, усталость и непрерывные атаки врага, украинские военные продолжают нести боевое дежурство 24 часа в сутки, обеспечивая защиту мирных городов и критической инфраструктуры.

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ПВО (3715) ракеты (3980) уничтожение (9960) атака (1522) ВСУ (7759) Воздушные силы (3115) Шахед (2230)
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5+!!!! Цікаво як Хоук працює... Або Кроталь....
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03.06.2026 00:35 Ответить
Цікаво, як Хоук працює? Чи Кроталь? Гепарди з "простору" зникли...
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03.06.2026 00:37 Ответить
 
 