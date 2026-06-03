Украина за месяц сбила в 14 раз больше воздушных целей, чем США и их союзники при отражении атак Ирана

В мае 2026 года Украина сбила в 14,5 раза больше воздушных целей, чем США и их союзники на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила компания "Андромеда-Груп", специализирующаяся на гуманитарном разминировании и роботизированных системах.

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Для исследования специалисты проанализировали официальные сообщения Центрального командования США (CENTCOM), Генерального штаба ВСУ и Воздушных сил Украины.

Россия атаковала Украину более чем 5 тысячами воздушных целей

По данным анализа, в течение мая российская армия применила против Украины 65 баллистических и аэробаллистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер-М/KN-23".

Из них украинские силы ПВО уничтожили 13.

Также Россия выпустила 120 крылатых ракет Х-101, "Калибр", "Искандер-К" и Х-59/69, из которых было сбито 99.

Наиболее массовыми стали атаки ударными беспилотниками типа Shahed. За месяц оккупанты запустили 5100 таких дронов, из которых украинские защитники уничтожили 5053.

Всего в течение мая Россия атаковала Украину 5285 воздушными целями. Силы обороны уничтожили 5165 из них.

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США и союзники отразили значительно меньше атак

В то же время, по данным компании, Иран в течение мая выпустил по США и их союзникам 38 баллистических ракет, из которых было сбито 20.

Также был зафиксирован запуск 15 крылатых ракет, из которых уничтожили 8.

Кроме того, иранская сторона применила более 310 ударных беспилотников типа Shahed, из которых американские силы и союзники сбили 249.

Всего было атаковано 363 воздушных цели, из которых уничтожено 277.

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Сравнение проводили без двойного учета

В компании отметили, что при подсчетах исключили случаи возможного двойного учета сбитых целей американскими силами и их союзниками.

Также в статистику не включали разведывательные беспилотники и управляемые авиационные бомбы, которые были уничтожены украинскими военными.

В результате анализа специалисты пришли к выводу, что Украина в мае уничтожила в 14,5 раза больше воздушных целей, чем США и их партнеры на Ближнем Востоке.

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