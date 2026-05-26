ПВО ликвидировала 111 БПЛА из 122, зафиксировано попадание ракет, - Воздушные силы
В ночь на 26 мая (с 18:00 25 мая) российские войска совершили комбинированную воздушную атаку с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Враг выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма, а также 122 ударных БПЛА различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:
- Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО и последствия атаки
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников и ракет в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех локациях.
