ПВО ликвидировала 111 БПЛА из 122, зафиксировано попадание ракет, - Воздушные силы

В ночь на 26 мая (с 18:00 25 мая) российские войска совершили комбинированную воздушную атаку с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Враг выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма, а также 122 ударных БПЛА различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО и последствия атаки

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников и ракет в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех локациях.