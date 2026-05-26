ППО ліквідувала 111 БпЛА з 122, зафіксовано влучання ракет, - Повітряні сили

У ніч на 26 травня (з 18:00 25 травня) російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили.

Ворог випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із території Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму, а також 122 ударні БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія". Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:

Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО та наслідки атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників і ракет у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на трьох локаціях.