Почти 92% дронов сбила украинская ПВО во время массированных атак в мае, - Минобороны

В мае украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокие результаты при отражении массированных российских атак. За месяц силы ПВО уничтожили более 7,5 тысяч дронов и ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия запустила более 8 тысяч воздушных целей

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение мая российские войска применили 8 351 средство воздушного нападения. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял около 6,7 тысячи.

В целом украинская ПВО перехватила 7 588 дронов и ракет, а общий уровень уничтожения воздушных целей во время массированных ударов составил 90,75%.

Уничтожили почти 7,5 тысячи беспилотников

В мае оккупанты запустили 8 150 беспилотников различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы".

Из них украинские защитники неба перехватили 7 476 целей. Таким образом, эффективность уничтожения дронов достигла 91,73%.

Читайте: ПВО Украины сбила 198 российских дронов из 216, - Воздушные силы

ПВО сбила "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры"

Среди уничтоженных целей – две аэробаллистические ракеты "Кинжал", 50 крылатых ракет Х-101, 11 ракет "Калибр", 24 ракеты "Искандер-К" и 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23".

Кроме того, силы ПВО сбили 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Самая массированная атака длилась более 30 часов

В Министерстве обороны отметили, что одной из самых сложных стала атака, которая началась 13 мая и длилась более 30 часов.

Тогда российская армия применила 1 567 беспилотников и 56 ракет различных типов. Украинские силы ПВО уничтожили 93% дронов и 72% ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина за месяц сбила в 14 раз больше воздушных целей, чем США и их союзники во время отражения атак Ирана