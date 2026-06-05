Почти 92% дронов сбила украинская ПВО во время массированных атак в мае, - Минобороны
В мае украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокие результаты при отражении массированных российских атак. За месяц силы ПВО уничтожили более 7,5 тысяч дронов и ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.
Россия запустила более 8 тысяч воздушных целей
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение мая российские войска применили 8 351 средство воздушного нападения. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял около 6,7 тысячи.
В целом украинская ПВО перехватила 7 588 дронов и ракет, а общий уровень уничтожения воздушных целей во время массированных ударов составил 90,75%.
Уничтожили почти 7,5 тысячи беспилотников
В мае оккупанты запустили 8 150 беспилотников различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы".
Из них украинские защитники неба перехватили 7 476 целей. Таким образом, эффективность уничтожения дронов достигла 91,73%.
ПВО сбила "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры"
Среди уничтоженных целей – две аэробаллистические ракеты "Кинжал", 50 крылатых ракет Х-101, 11 ракет "Калибр", 24 ракеты "Искандер-К" и 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23".
Кроме того, силы ПВО сбили 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Самая массированная атака длилась более 30 часов
В Министерстве обороны отметили, что одной из самых сложных стала атака, которая началась 13 мая и длилась более 30 часов.
Тогда российская армия применила 1 567 беспилотников и 56 ракет различных типов. Украинские силы ПВО уничтожили 93% дронов и 72% ракет.
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