ПВО Украины сбила 198 российских дронов из 216, - Воздушные силы

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину с помощью дронов и ракет. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксированы попадания в нескольких местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Противник выпустил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области, а также 216 ударных беспилотников типа Shahed (в частности, реактивные модификации), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым).

Работа ПВО и результаты отражения атаки

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 198 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. Ракеты Х-59/69 не достигли намеченных целей.

В то же время зафиксировано 16 попаданий ударных беспилотников в 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще в 12 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg

Атака продолжается

По данным военных, в воздушном пространстве Украины по состоянию на утро оставались отдельные вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.