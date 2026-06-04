Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg
Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
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Взамен Киев предлагает вернуть Берлину аналогичное количество ракет, но позже - когда их изготовит украинский ОПК в будущем.
Журналисты напомнили, что в апреле Киев получил от Берлина пакет военной помощи на сумму 4 миллиарда евро, включающий финансирование сотен ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.
В настоящее время правительство Германии рассматривает запрос Украины и еще не приняло решение. О нем может быть сообщено в ближайшее время - до или во время саммита НАТО в июле.
Представитель Министерства обороны Германии отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не смог сразу прокомментировать ситуацию, заявив, что ему нужно время для проверки информации.
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