Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Взамен Киев предлагает вернуть Берлину аналогичное количество ракет, но позже - когда их изготовит украинский ОПК в будущем.

Журналисты напомнили, что в апреле Киев получил от Берлина пакет военной помощи на сумму 4 миллиарда евро, включающий финансирование сотен ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.

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В настоящее время правительство Германии рассматривает запрос Украины и еще не приняло решение. О нем может быть сообщено в ближайшее время - до или во время саммита НАТО в июле.

Представитель Министерства обороны Германии отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не смог сразу прокомментировать ситуацию, заявив, что ему нужно время для проверки информации.

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