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Новини Ракети до Patriot для України
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Україна просить Німеччину надати десятки ракет до Patriot, - Bloomberg

Україна запропонувала Німеччині обмін ракетами до Patriot

Україна звернулася до Німеччини із проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot. 

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Натомість Київ пропонує повернути Берліну аналогічну кількість ракет, але пізніше - коли їх виготовить український ОПК у майбутньому.

Журналісти нагадали, що у квітні Київ отримав від Берліна пакет військової допомоги на суму 4 мільярди євро, що включає фінансування сотень ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.

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Наразі уряд Німеччини розглядає запит України та ще не ухвалив рішення. Про нього може бути повідомлено незабаром - до або під час саміту НАТО в липні.

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Речник президента України Володимира Зеленського не зміг одразу прокоментувати ситуацію, заявивши, що йому потрібен час для перевірки інформації.

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Автор: 

Німеччина (8063) ППО (4164) Patriot (496)
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Німеччина втомилась від війни, а Тауруси самим треба.
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04.06.2026 16:05 Відповісти
Взамен Киев предлагает вернуть Берлину аналогичное количество ракет, но позже - когда их изготовит украинский ОПК в будущем
🤣🤣🤣
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04.06.2026 16:27 Відповісти
Натомість Київ пропонує повернути Берліну аналогічну кількість ракет, але пізніше - коли їх виготовить український ОПК у майбутньому.

Это кто там такой юморист ?)
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04.06.2026 16:32 Відповісти
Там просто довбойоби
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04.06.2026 16:34 Відповісти
Вiддамо з першоi получки.
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04.06.2026 18:42 Відповісти
 
 