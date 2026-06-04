Україна просить Німеччину надати десятки ракет до Patriot, - Bloomberg
Україна звернулася до Німеччини із проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.
Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Натомість Київ пропонує повернути Берліну аналогічну кількість ракет, але пізніше - коли їх виготовить український ОПК у майбутньому.
Журналісти нагадали, що у квітні Київ отримав від Берліна пакет військової допомоги на суму 4 мільярди євро, що включає фінансування сотень ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.
Наразі уряд Німеччини розглядає запит України та ще не ухвалив рішення. Про нього може бути повідомлено незабаром - до або під час саміту НАТО в липні.
Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Речник президента України Володимира Зеленського не зміг одразу прокоментувати ситуацію, заявивши, що йому потрібен час для перевірки інформації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣🤣🤣
Это кто там такой юморист ?)