Україна просить Німеччину надати десятки ракет до Patriot, - Bloomberg

Україна звернулася до Німеччини із проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Натомість Київ пропонує повернути Берліну аналогічну кількість ракет, але пізніше - коли їх виготовить український ОПК у майбутньому.

Журналісти нагадали, що у квітні Київ отримав від Берліна пакет військової допомоги на суму 4 мільярди євро, що включає фінансування сотень ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.

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Наразі уряд Німеччини розглядає запит України та ще не ухвалив рішення. Про нього може бути повідомлено незабаром - до або під час саміту НАТО в липні.

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Речник президента України Володимира Зеленського не зміг одразу прокоментувати ситуацію, заявивши, що йому потрібен час для перевірки інформації.

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