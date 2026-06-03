Україна має оплатити контракт, щоб системи ППО Patriot від США надійшли раніше 2030 року, - Зеленський

Україна могла б отримати нові американські системи Patriot та боєприпаси до них лише близько 2030 року через тривалу чергу на виробництво, тому Київ почав шукати альтернативні рішення. Необхідно проплатити цей контракт, щоб отримати ці системи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 червня у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Домовленість щодо Patriot

"У 2025 році… у нас з’явилась можливість домовитися відповідно з виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нових Patriot, кількість не можу розголошувати, і відповідно кількість ракет до цих систем. Черга на PAC-2, на PAC-3, безумовно на систему Patriot, вона вимірюється в роках. І тому, якщо чесно, оцей новий пакет ми могли б отримати приблизно з 2030-го року. Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду. Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути",- сказав глава держави.

Президент сказав, що однією з альтернативою була домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Він пояснив, що Україна могла б забрати цю чергу і отримати систему раніше, але лише якщо проплатить контракт.

Читайте також: Системи Patriot в Україні фактично на "голодному пайку", - Ігнат

Контракт необхідно проплатити

"І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, або ми розраховували на кредит, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли – ми повинні щось зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 30-му році",- заявив очільник держави.

Зеленський додав, що зобов’язання Міністерства закордонних справ, РНБО і Міноборони зробити це, оскільки це безпека для України.

"І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Проте знайти",- додав президент.

Читайте також: Нідерланди залишають Patriot для захисту хабу допомоги Україні у Польщі