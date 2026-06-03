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Новини Patriot для України
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Україна має оплатити контракт, щоб системи ППО Patriot від США надійшли раніше 2030 року, - Зеленський

Зеленський назвав терміни постачання нових Patriot

Україна могла б отримати нові американські системи Patriot та боєприпаси до них лише близько 2030 року через тривалу чергу на виробництво, тому Київ почав шукати альтернативні рішення. Необхідно проплатити цей контракт, щоб отримати ці системи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 червня у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Домовленість щодо Patriot

"У 2025 році… у нас з’явилась можливість домовитися відповідно з виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нових Patriot, кількість не можу розголошувати, і відповідно кількість ракет до цих систем. Черга на PAC-2, на PAC-3, безумовно на систему Patriot, вона вимірюється в роках. І тому, якщо чесно, оцей новий пакет ми могли б отримати приблизно з 2030-го року. Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду. Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути",- сказав глава держави.

Президент сказав, що однією з альтернативою була домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Він пояснив, що Україна могла б забрати цю чергу і отримати систему раніше, але лише якщо проплатить контракт.

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Контракт необхідно проплатити 

"І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, або ми розраховували на кредит, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли – ми повинні щось зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 30-му році",- заявив очільник держави.

Зеленський додав, що зобов’язання Міністерства закордонних справ, РНБО і Міноборони зробити це, оскільки це безпека для України.

"І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Проте знайти",- додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673) Patriot (494)
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Топ коментарі
+9
Міндіч проплате 😁
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03.06.2026 18:32 Відповісти
+3
Альтернатива есть(например в Ю. Корее), но Украине она не готова такое поставлять.
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03.06.2026 18:34 Відповісти
+2
Міндічі з Цукерманами скинуться? Ні? А чому?
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03.06.2026 18:36 Відповісти
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Міндіч проплате 😁
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03.06.2026 18:32 Відповісти
Двушечкой на москву?
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03.06.2026 18:34 Відповісти
У Міндіча грошей на все вистачить ... ця війна укроКошерників так підняла фінансово - Стів Джобс з іншого світу спостерігає с заздрістю !
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03.06.2026 18:49 Відповісти
Може трьошечькой😂
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03.06.2026 18:52 Відповісти
Зеленського надходження до офшорів і крипторахунків, поза сумою нарахованою бухгалтерами в ДУС за його посадою, та ще гроші поза посадою від кабміндічів, з 2020 року, а також помічників ригоАНАЛІВ та моноШобли з ВРУ, були б залучені до закупівлі потреб в ОВТ сил ППО!!!
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03.06.2026 18:48 Відповісти
Альтернатива есть(например в Ю. Корее), но Украине она не готова такое поставлять.
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03.06.2026 18:34 Відповісти
Кажуть через те, що у розробці їхнього ППО брали участь... кацапи. Тому корейці і не хочуть/не можуть їх нам продати,

Цитата:

Ситуація тут така, що корейцям лячно продавати нам ці ЗРК. Хоча вони й посилаються на власні закони, мовляв, ми не продаємо озброєння країнам, що знаходяться у стані війни. Але ситуація з Еміратами і саудитами, виходить, інша (ОАЕ та Саудівська Аравія ще в 2022-2023 роках замовили собі ці ЗРК)

І тут варто згадати, а хто ж допомагав корейцям в розробці ЗКР першої ітерації KM SAM?
Правильно! Засраний «алмаз-антей» зі своєю 9М96.Тому про цей ЗРК на озброєнні СОУ можна забути.
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03.06.2026 18:58 Відповісти
Помогали, неоспоримый факт. Однако, нынешнее поколение их ЗРК далеко ушло от источника. Отказ в поставке- политическое решение(странам персидского залива даже во время войны с Ираном поставляют).
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03.06.2026 19:09 Відповісти
Міндічі з Цукерманами скинуться? Ні? А чому?
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03.06.2026 18:36 Відповісти
«Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду»
Нашу з ким? Що за зайва скромність?
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03.06.2026 18:36 Відповісти
ВАЛОДЯ головне щоб твої кареша це не розікрали бо ти вонючий корупціонер
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03.06.2026 18:36 Відповісти
Ядерку віддали, корисні копалини віддали. Що ще віддати?
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03.06.2026 18:37 Відповісти
Хто на контролі? - бо знову гроші мимо каси
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03.06.2026 18:37 Відповісти
Янелох, можешь асфальтом рассчитаться, в который ты ракетную программу Украины закатал.
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03.06.2026 18:42 Відповісти
Може переходити на САМП - Ті - вони майже на рівні Петріот - тай ракет до американця катма
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03.06.2026 18:44 Відповісти
САМП-Т не збиває балістику і Циркони, з яким ми всі сміялися і яких у рашистів сотні вже. І як бачимо жодного Циркона наше ПВО не змогло збити. А це означає що в любу хвилину рашисти можуть вдарити по любій точці України і ми не встигнемо даже сховатися в підвал чи заховати техніку, ті ж самі наші голі F-16
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03.06.2026 19:12 Відповісти
Писали шо коли Циркон заходить вертикально на ціль - в нього швидкість гаситься - тоді САМП - Ті може його дістати
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03.06.2026 19:16 Відповісти
Ну як бачим щось не вийшло. Жодного циркона не збили. Хоча САМП-Т в нас ніби то вже давно є
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03.06.2026 19:21 Відповісти
Є - два - тільки де вони стоять
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03.06.2026 19:23 Відповісти
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, виведені з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
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03.06.2026 19:00 Відповісти
Без протибалістики до 2030 року України не стане... А що ж там шпілєрман, "наш" геніальний інженер, виробляє якусь антибалістичну фламінгу, чи як? Дєньогов в його шарашку закачали немало, де вихлоп?
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03.06.2026 19:07 Відповісти
При поганому Байдені Петріоти йшли в Україну безкоштовно і в потрібній кількості. При Байдені жодна рашистська ракета не пробила оборону Київа. Зате наші придурки верещали що Трмп прийде і порядок наведе. Де ви трампонуті дебіли, вилазьте з під завалів
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03.06.2026 19:07 Відповісти
Все доповідай прямо в Кремль. Молодецю Отримаєшь звєзду героя и орден подвязки.
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03.06.2026 19:12 Відповісти
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03.06.2026 19:14 Відповісти
І якщо не заходять ті чи інші такі високі об'єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Проте знайти",- додав президент. Якщо в Україні ці гроші "заасвальтовані" і дальше асвальтуються зеленими грабіжниками " то може він їх знайти в офшорах "мішків з грошима" котрі за роки Незалежності вивели з української казни мабуть більше 100 млрд вічно зелених американських долярів....???
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03.06.2026 19:19 Відповісти
Чомусь згадалось:

"Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Чому він не запрацював"

5 жовтня 2023

".... Українська влада спочатку голосно називала закон про ленд-ліз "доказом того, що свобода вміє захищатися від тиранії" і запевняла, що він допоможе подолати Росію.

"Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-ліз та інші програми підтримки України - це конкретний доказ того, що свобода й нині уміє захищатися від тиранії", - https://www.president.gov.ua/news/lend-liz-ta-inshi-programi-pidtrimki-********-ce-dokaz-sho-s-74669 казав навесні 2022 року президент Володимир Зеленський.

Однак згодом позиція дещо змінилась. Наприклад, Міністерство закордонних справ почало наголошувати на першочерговій важливості безоплатних механізмів передачі озброєнні Україні, а не ленд-лізу.

"Те, що ми отримуємо зараз, нам просто дають у подарунок. Такого, аби оренда повністю замінила подарунки, не буде", - https://forbes.ua/inside/status-mirnikh-peregovoriv-z-rosieyu-tse-udar-po-vinnitsi-udari-po-mikolaevu-intervyu-dmitra-kulebi-18072022-7211?fbclid=IwAR11F7sABXRQwZfFC_kgfgO7KEqS8r3_MyFQ3nr8SiU8wQ3lTfNkSTm3v0U заявляв міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.
...."

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo

Коли "ленд-ліз", це = так гроші в кредит, але ти замовляєш те що ти хочеш.

1. Не було би козирів у трампа, коли він по одному з основних передвиборчих пунктів станом на 25 внресня 2024 року, критикував, що Україні, США видали на безоплатній основі, вигадану трампом суму в 300 мілярдів, яка не підтвержується ніяк, але отримання бескоштовно, дала можливість трампу вести розмову про те що постачається безоплатно, а щоб подіяло краще вигадав 300 мільярдів, а після виборів, вже не важливо чи біля 60-120 (дивлячись що саме мається на увазі чи саме військова допомога, чи військова, гуманітарна і фінансова разом ) https://www.kyivpost.com/post/39565 https://www.kyivpost.com/post/3956 )
мільярдів доларів.

( станом на 25 лютого 2025 року , трамп заявляв вже замість 300, про 350 мільярдів, нібито наданої безоплатної допомоги Україні, замість реально підрахованої білья 120 всієї (військової + гуманітарної + фінансової ) допомоги загалом:

"... Кільський інститут світової економіки, німецька некомерційна організація, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, каже, що європейські країни - зокрема ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія - виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як Сполучені Штати виділили близько 120 мільярдів доларів на загальну допомогу.

Така загальна допомога включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
..."
https://www.holosameryky.com/a/trysta-pjadesjat-miljardiv-fact-check/7984475.html

. ).

2. Виробники зброї в США, також були би на стороні демократів, бо були би завантажені замовленнями. (А так, давалась зброя яку відновлювали після зберігання.)

Таке от було, а в результаті прийшлв до влади той, хто було спочатку зупинив допомогу яку ще Байден запровадив, потім повідомив що купуйте, і навіть після того як ЄС погодилась закупати для України зброю, все одно он почав війну з іраном (через яку, трамп опускає рейтинг США в світі нижче плінтуса,, зараз іран володар ситуації по ормузькій протоці, енргоресурси різко підскакують в ціні, московія більше отримує навіть за те, що ще не вийшло у ЗСУ вибити на московії, виснаження засобів ппо дороговартісних на іранських копійчаних дронах.) результат чого, є дефіцит (бо вистріляно було на іранські шахеди багато ракет дороговартісних ) ракет ппо для України.
Тай таке...
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03.06.2026 19:54 Відповісти
Не зелений то були не партнерські гроші а гроші союзників А зараз вже стали партнерами тому що потрібно платити Ти ж сам завжди називав союзників партнерами Ось і купуй тепер, "партнерчик". Сосиска недоперчена
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03.06.2026 20:07 Відповісти
 
 