Україна має оплатити контракт, щоб системи ППО Patriot від США надійшли раніше 2030 року, - Зеленський
Україна могла б отримати нові американські системи Patriot та боєприпаси до них лише близько 2030 року через тривалу чергу на виробництво, тому Київ почав шукати альтернативні рішення. Необхідно проплатити цей контракт, щоб отримати ці системи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 червня у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Домовленість щодо Patriot
"У 2025 році… у нас з’явилась можливість домовитися відповідно з виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нових Patriot, кількість не можу розголошувати, і відповідно кількість ракет до цих систем. Черга на PAC-2, на PAC-3, безумовно на систему Patriot, вона вимірюється в роках. І тому, якщо чесно, оцей новий пакет ми могли б отримати приблизно з 2030-го року. Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду. Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути",- сказав глава держави.
Президент сказав, що однією з альтернативою була домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Він пояснив, що Україна могла б забрати цю чергу і отримати систему раніше, але лише якщо проплатить контракт.
Контракт необхідно проплатити
"І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, або ми розраховували на кредит, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли – ми повинні щось зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 30-му році",- заявив очільник держави.
Зеленський додав, що зобов’язання Міністерства закордонних справ, РНБО і Міноборони зробити це, оскільки це безпека для України.
"І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Проте знайти",- додав президент.
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Цитата:
Ситуація тут така, що корейцям лячно продавати нам ці ЗРК. Хоча вони й посилаються на власні закони, мовляв, ми не продаємо озброєння країнам, що знаходяться у стані війни. Але ситуація з Еміратами і саудитами, виходить, інша (ОАЕ та Саудівська Аравія ще в 2022-2023 роках замовили собі ці ЗРК)
І тут варто згадати, а хто ж допомагав корейцям в розробці ЗКР першої ітерації KM SAM?
Правильно! Засраний «алмаз-антей» зі своєю 9М96.Тому про цей ЗРК на озброєнні СОУ можна забути.
Нашу з ким? Що за зайва скромність?
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
"Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Чому він не запрацював"
5 жовтня 2023
".... Українська влада спочатку голосно називала закон про ленд-ліз "доказом того, що свобода вміє захищатися від тиранії" і запевняла, що він допоможе подолати Росію.
"Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-ліз та інші програми підтримки України - це конкретний доказ того, що свобода й нині уміє захищатися від тиранії", - https://www.president.gov.ua/news/lend-liz-ta-inshi-programi-pidtrimki-********-ce-dokaz-sho-s-74669 казав навесні 2022 року президент Володимир Зеленський.
Однак згодом позиція дещо змінилась. Наприклад, Міністерство закордонних справ почало наголошувати на першочерговій важливості безоплатних механізмів передачі озброєнні Україні, а не ленд-лізу.
"Те, що ми отримуємо зараз, нам просто дають у подарунок. Такого, аби оренда повністю замінила подарунки, не буде", - https://forbes.ua/inside/status-mirnikh-peregovoriv-z-rosieyu-tse-udar-po-vinnitsi-udari-po-mikolaevu-intervyu-dmitra-kulebi-18072022-7211?fbclid=IwAR11F7sABXRQwZfFC_kgfgO7KEqS8r3_MyFQ3nr8SiU8wQ3lTfNkSTm3v0U заявляв міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.
...."
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
Коли "ленд-ліз", це = так гроші в кредит, але ти замовляєш те що ти хочеш.
1. Не було би козирів у трампа, коли він по одному з основних передвиборчих пунктів станом на 25 внресня 2024 року, критикував, що Україні, США видали на безоплатній основі, вигадану трампом суму в 300 мілярдів, яка не підтвержується ніяк, але отримання бескоштовно, дала можливість трампу вести розмову про те що постачається безоплатно, а щоб подіяло краще вигадав 300 мільярдів, а після виборів, вже не важливо чи біля 60-120 (дивлячись що саме мається на увазі чи саме військова допомога, чи військова, гуманітарна і фінансова разом ) https://www.kyivpost.com/post/39565 https://www.kyivpost.com/post/3956 )
мільярдів доларів.
( станом на 25 лютого 2025 року , трамп заявляв вже замість 300, про 350 мільярдів, нібито наданої безоплатної допомоги Україні, замість реально підрахованої білья 120 всієї (військової + гуманітарної + фінансової ) допомоги загалом:
"... Кільський інститут світової економіки, німецька некомерційна організація, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, каже, що європейські країни - зокрема ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія - виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як Сполучені Штати виділили близько 120 мільярдів доларів на загальну допомогу.
Така загальна допомога включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
..."
https://www.holosameryky.com/a/trysta-pjadesjat-miljardiv-fact-check/7984475.html
. ).
2. Виробники зброї в США, також були би на стороні демократів, бо були би завантажені замовленнями. (А так, давалась зброя яку відновлювали після зберігання.)
Таке от було, а в результаті прийшлв до влади той, хто було спочатку зупинив допомогу яку ще Байден запровадив, потім повідомив що купуйте, і навіть після того як ЄС погодилась закупати для України зброю, все одно он почав війну з іраном (через яку, трамп опускає рейтинг США в світі нижче плінтуса,, зараз іран володар ситуації по ормузькій протоці, енргоресурси різко підскакують в ціні, московія більше отримує навіть за те, що ще не вийшло у ЗСУ вибити на московії, виснаження засобів ппо дороговартісних на іранських копійчаних дронах.) результат чого, є дефіцит (бо вистріляно було на іранські шахеди багато ракет дороговартісних ) ракет ппо для України.
Тай таке...