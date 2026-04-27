Системи Patriot в Україні фактично на "голодному пайку", - Ігнат
Системи ППО Patriot, які ефективні проти російських балістичних ракет, сьогодні працюють в умовах обмежених запасів ракет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Дефіцит ракет
Ігнат пояснив, як сьогодні Збройні сили України застосовують системи Patriot, наголошуючи на важливості їхнього технічного обслуговування та підтримання боєготовності в умовах війни. За його словами, українські військові наразі є одними з найдосвідченіших операторів цих комплексів.
Водночас він окремо акцентував на дефіциті ракет. Як зазначив Ігнат, президент у своїх вечірніх зверненнях регулярно порушує питання необхідності поповнення запасів ракет для ППО, зокрема перехоплювачів балістичних цілей.
Інтенсивність атак РФ
Йдеться насамперед про ракети PAC-3, які вважаються найбільш ефективними для знищення балістичних загроз у складі Patriot. Також застосовуються ракети PAC-2 — спочатку створені для таких завдань, але нині частіше використовувані як зенітні.
Ігнат підкреслив, що саме PAC-3 є найкращим інструментом для протидії балістичним атакам. Він нагадав, що за зиму противник випустив понад 700 ракет, значна частина з яких була балістичною — зокрема "Кинджали", "Іскандери", KN-23 і С-400.
За три місяці зафіксували приблизно 15 масованих ракетних ударів, не враховуючи щоденних атак дронами "Шахед" по території України.
Такі інтенсивні обстріли, за його словами, призвели до зменшення запасів ракет не лише для Patriot, а й для інших західних систем ППО, зокрема NASAMS та IRIS-T.
Поставки ракет
Ігнат зауважив, що Україна наразі застосовує безпрецедентно широкий спектр засобів протиповітряної оборони, однак відчуває гостру нестачу боєприпасів.
"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", - наголосив він.
- Він також додав, що керівництво країни активно працює на дипломатичному рівні для забезпечення постачання ракет, ведучи переговори як із військовими, так і з політичними представниками різних держав Європи та світу.
Йдеться навіть про можливість точкових поставок, адже, за словами Ігната, навіть невеликі обсяги ракет можуть суттєво посилити захист від масованих балістичних атак.
Тут має бути інше питання: " А де наша система ППО, як наприклад ''Кільчень'', яку почали проектувати при Порошенко? Не подобалася та, то де інша при такому патріотичному Бубочці і при такій кількості допомоги партнерів?
Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.
За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.
На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.
«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.
Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.
Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
Я не експерт по військовому озброєнню, але гадаю, що з бпла типу шахедів/ланцетів могли б успішно справлятися звичайні "шилки-23', котрих по усьому світові можна було б скупити вдосталь разом зі снарядами, а не використовувати дорогущі "патріоти", котрих дають по краплям. Зара і краплі вже скінчились... усе, як пуйло й бажав...
Щоб ви розуміли - нас заставляють щорічно отримувати сертифікати з тестів із кібербезпеки в тій чи іншій формі. І в матеріалах підготовки до тих тестах всюди наголошується одне й те саме - без дозволу керівництва і повноважень військовослужбовець - НЕ речник - не має права розповісти про службу майже ***** - бо там розголошення будь-якої херні типу з чим сьогодні суп у столовці був - з перловкою чи з горохом - ледь не тягне на держ. зраду. А тут уйобище прямо сигналізує противнику - час навалити обстріл балістикою - і йому за це ціле *****.
