2 791 33

Системи Patriot в Україні фактично на "голодному пайку", - Ігнат

Системи ППО Patriot, які ефективні проти російських балістичних ракет, сьогодні працюють в умовах обмежених запасів ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Дефіцит ракет

Ігнат пояснив, як сьогодні Збройні сили України застосовують системи Patriot, наголошуючи на важливості їхнього технічного обслуговування та підтримання боєготовності в умовах війни. За його словами, українські військові наразі є одними з найдосвідченіших операторів цих комплексів.

Водночас він окремо акцентував на дефіциті ракет. Як зазначив Ігнат, президент у своїх вечірніх зверненнях регулярно порушує питання необхідності поповнення запасів ракет для ППО, зокрема перехоплювачів балістичних цілей.

Інтенсивність атак РФ

Йдеться насамперед про ракети PAC-3, які вважаються найбільш ефективними для знищення балістичних загроз у складі Patriot. Також застосовуються ракети PAC-2 — спочатку створені для таких завдань, але нині частіше використовувані як зенітні.

Ігнат підкреслив, що саме PAC-3 є найкращим інструментом для протидії балістичним атакам. Він нагадав, що за зиму противник випустив понад 700 ракет, значна частина з яких була балістичною — зокрема "Кинджали", "Іскандери", KN-23 і С-400.

За три місяці зафіксували приблизно 15 масованих ракетних ударів, не враховуючи щоденних атак дронами "Шахед" по території України.

Такі інтенсивні обстріли, за його словами, призвели до зменшення запасів ракет не лише для Patriot, а й для інших західних систем ППО, зокрема NASAMS та IRIS-T.

Поставки ракет

Ігнат зауважив, що Україна наразі застосовує безпрецедентно широкий спектр засобів протиповітряної оборони, однак відчуває гостру нестачу боєприпасів.

"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", - наголосив він.

  • Він також додав, що керівництво країни активно працює на дипломатичному рівні для забезпечення постачання ракет, ведучи переговори як із військовими, так і з політичними представниками різних держав Європи та світу.

Йдеться навіть про можливість точкових поставок, адже, за словами Ігната, навіть невеликі обсяги ракет можуть суттєво посилити захист від масованих балістичних атак.

+26
Дякую, повідомив офіційно в кремль, кращих агентів кремля в українській владі годі й шукати...
27.04.2026 23:45 Відповісти
+19
Ще одна підріла слаборозумова услід за своїм шефом дегенератом висралася.
Щоб ви розуміли - нас заставляють щорічно отримувати сертифікати з тестів із кібербезпеки в тій чи іншій формі. І в матеріалах підготовки до тих тестах всюди наголошується одне й те саме - без дозволу керівництва і повноважень військовослужбовець - НЕ речник - не має права розповісти про службу майже ***** - бо там розголошення будь-якої херні типу з чим сьогодні суп у столовці був - з перловкою чи з горохом - ледь не тягне на держ. зраду. А тут уйобище прямо сигналізує противнику - час навалити обстріл балістикою - і йому за це ціле *****.
27.04.2026 23:51 Відповісти
+19
Що там чутно про 3000 фламінго ,щось затихло.Презентувати макети нових ракет-дуже потужно
28.04.2026 00:03 Відповісти
в кремль все докладывается день в день, тем более складские остатки ракет к петриотам
не стройте иллюзий.
28.04.2026 00:54 Відповісти
Ще 15-го квітня про це розказав https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/15/8030238/ Зєлєнскій.
28.04.2026 06:20 Відповісти
Та московити про це знають і без повідомлення. В нас є до цього часу купа ідіотів, які повідомляють все росії - від вищого керівництва і до тих, хто управляє цими системами.
Тут має бути інше питання: " А де наша система ППО, як наприклад ''Кільчень'', яку почали проектувати при Порошенко? Не подобалася та, то де інша при такому патріотичному Бубочці і при такій кількості допомоги партнерів?
28.04.2026 07:25 Відповісти
Перепрошую. Не ідіотів, а зрадників. Це--абсолютно різні речі, точніше, люди.
28.04.2026 09:02 Відповісти
Своє лупіть. 5 рік війни купа спеців і можливостей.Беріть старе переробіть і вперед на готовому просторі.
27.04.2026 23:50 Відповісти
Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети Flamingo і далекобійні дрони, працює над власною системою протиповітряної оборони. У компанії кажуть, що хочуть зробити дешевшу альтернативу американській Patriot.

Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.

На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.

«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.

Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.

Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
27.04.2026 23:58 Відповісти
Усе, що ми бачимо від буратінки--потужно сцить нам в очі та потужно допомагає усією своєю "потужністю" пуйлові.
Я не експерт по військовому озброєнню, але гадаю, що з бпла типу шахедів/ланцетів могли б успішно справлятися звичайні "шилки-23', котрих по усьому світові можна було б скупити вдосталь разом зі снарядами, а не використовувати дорогущі "патріоти", котрих дають по краплям. Зара і краплі вже скінчились... усе, як пуйло й бажав...
28.04.2026 08:56 Відповісти
Слава слава Трирівневому Захисту!!
Всі хто не увіровав - той іпсо і думкозлочинець
28.04.2026 00:05 Відповісти
То пиз*ец, порхатые - на все руки от скуки.
28.04.2026 00:09 Відповісти
шпілєрман-це такий собі "міндіч". тільки той крав на енергетиці, а штілєрман і ко крадуть на озброєнні. не здивуюсь, якщо цього опудала оголосять в розшук за те що не виготовив ні однієї робочої фламінги.
28.04.2026 00:10 Відповісти
А якщо і виготовить одну, то продасть арабам.
28.04.2026 08:32 Відповісти
Fire Point робить тільки Фальш Понти
28.04.2026 00:16 Відповісти
Нью Васюки від Штіллєрмана. Остап Бендер відпочиває. Свого часу Орлуша написав про Тігіпко, але підходить і до Штілєрмана:
"А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
28.04.2026 01:19 Відповісти
Це саме той штилірман, котрий до 14 року жив у рашці та виконував замовлення мо рф по якійсь херні. При чому не має ні освіти в області ракетобудування, ні досвіду по будуванню, ні фахівців з ракетобудування.
28.04.2026 03:32 Відповісти
Так, своє є своє.З часом це питання зникне з об'єктивних причин. Коли після Трампа президентом стане Венс і це не жарт!
27.04.2026 23:59 Відповісти
Ні спеців,ні можливостей,це не збірка китайського дрону за допомогою викрутки і ізолєнти!Варіант-домовитись про випуск вже розроблених систем,але при владі клоуна цього не буде.
27.04.2026 23:59 Відповісти
Як це *****? А гроші на ракети?
27.04.2026 23:55 Відповісти
Це просто гівномарафонний речник як колись був і істомін (до речі куди той бурят заховався?)
28.04.2026 00:17 Відповісти
Ворог економить на профі-шпинунах, бо є "влада" коміків стендаперів блогерів.. все розкажуть. І Потужник і його люди
28.04.2026 00:04 Відповісти
Якраз пару днів вже новина, що Асашай ( usa) саме заклопотане, що їм мало буде ракет!! Тобто натяк кремлю - буде довгий період дира в ППО..
https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajini_navrjad_varto_rozrahovuvati_na_raketi_do_patriot_u_ssha_zalishilos_po_15_21_protibalistichnij_raketi_na_zrk-22670.html
28.04.2026 00:14 Відповісти
чекати прильотів.Доклад зроблено
28.04.2026 00:24 Відповісти
Так у нас балістику майже не збивали,якщо підняти звіти від генштабу
28.04.2026 00:26 Відповісти
Де ті хвалені фламінго,по шт в день.Зробили від сили 10шт і на тому кінець.За 5-ть років треба було робити свій пак-3 або4 і не надіятись, що сша будуть постійно надавати ракети.Але поки півень в сра..у не клюнув ніхто нічого не робив,а тепер вони з європейцями будуть щось там виробляти,але блі..ть скільки часу просрано.Той фаір поінт багато тільки *****..ь а ракет не видно, якщо раз в місять два фламінго полетять це за щастя.Те саме буде з балістикою,бо на інтервю *****..и розуму багато не потрібно..
28.04.2026 00:26 Відповісти
кому він це повідомляє у вечірних зверненнях?!!
28.04.2026 01:01 Відповісти
если по раде прилетит его зеленые посипакы с говном съедят, чтобы он быстрее мир подписывал
28.04.2026 01:02 Відповісти
Цікаво, а міндічі і вся жидошобла про це повідомлені чи ніт?
28.04.2026 02:33 Відповісти
Ще одне піздло
28.04.2026 05:37 Відповісти
Все докладай прямо у Москву.
28.04.2026 07:07 Відповісти
Абсолютна зброя - лук та стріли!
28.04.2026 07:09 Відповісти
 
 