Системи Patriot в Україні фактично на "голодному пайку", - Ігнат

Системи ППО Patriot, які ефективні проти російських балістичних ракет, сьогодні працюють в умовах обмежених запасів ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Дефіцит ракет

Ігнат пояснив, як сьогодні Збройні сили України застосовують системи Patriot, наголошуючи на важливості їхнього технічного обслуговування та підтримання боєготовності в умовах війни. За його словами, українські військові наразі є одними з найдосвідченіших операторів цих комплексів.

Водночас він окремо акцентував на дефіциті ракет. Як зазначив Ігнат, президент у своїх вечірніх зверненнях регулярно порушує питання необхідності поповнення запасів ракет для ППО, зокрема перехоплювачів балістичних цілей.

Інтенсивність атак РФ

Йдеться насамперед про ракети PAC-3, які вважаються найбільш ефективними для знищення балістичних загроз у складі Patriot. Також застосовуються ракети PAC-2 — спочатку створені для таких завдань, але нині частіше використовувані як зенітні.

Ігнат підкреслив, що саме PAC-3 є найкращим інструментом для протидії балістичним атакам. Він нагадав, що за зиму противник випустив понад 700 ракет, значна частина з яких була балістичною — зокрема "Кинджали", "Іскандери", KN-23 і С-400.

За три місяці зафіксували приблизно 15 масованих ракетних ударів, не враховуючи щоденних атак дронами "Шахед" по території України.

Такі інтенсивні обстріли, за його словами, призвели до зменшення запасів ракет не лише для Patriot, а й для інших західних систем ППО, зокрема NASAMS та IRIS-T.

Поставки ракет

Ігнат зауважив, що Україна наразі застосовує безпрецедентно широкий спектр засобів протиповітряної оборони, однак відчуває гостру нестачу боєприпасів.

"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", - наголосив він.

Він також додав, що керівництво країни активно працює на дипломатичному рівні для забезпечення постачання ракет, ведучи переговори як із військовими, так і з політичними представниками різних держав Європи та світу.

Йдеться навіть про можливість точкових поставок, адже, за словами Ігната, навіть невеликі обсяги ракет можуть суттєво посилити захист від масованих балістичних атак.

